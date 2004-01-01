По оценкам аналитиков Kline & Company, в 2015 году объемы продаж концерна «Шелл» составили от 4,4 до 4,6 млн тонн смазочных материалов. Доли продаваемых продуктов распределились следующим образом: 36% — сектор личных автомобилей, 34% — промышленный сектор и 30% — сектор коммерческих автомобилей.

Джон Эббот, директор концерна «Шелл» по нефтепереработке и сбыту готовой продукции, заявил: «Учитывая, в какой жесткой конкурентной среде работает «Шелл», это невероятное достижение. Залог успеха кроется в постоянной нацеленности на удовлетворение запросов заказчиков, непрерывном совершенствовании качества продукции и услуг, технологическом лидерстве, инвестициях в бренд и сильной команде. Помимо этого, мы постоянно совершенствуем и расширяем каналы поставок наших смазочных материалов, чтобы реагировать на растущий спрос мировых рынков. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими заказчиками в промышленном секторе, которое способствует разработке новаторских и комплексных решений для полного удовлетворения меняющихся потребностей наших клиентов».

В отчете также говорится, что «Шелл» занимает первое место по продажам смазочных материалов на рынках Филиппин (30%), Малайзии (27%), Великобритании (18%) и США (12%). «Шелл» также является лидером рынка смазочных материалов среди международных нефтяных компаний в Южной Африке (20%), Таиланде (18%), Канаде (13%) и Китае (8%).

Джордж Морви, менеджер энергетического сектора компании Kline, сообщил: «В 2015 году объем глобального рынка смазочных материалов составил 38,8 млн тонн, что несколько ниже 39,4 млн тонн в 2014 году. Снижение рынка связано с отсутствием экономического роста в странах БРИКС за исключением Индии. Тем не менее, несмотря на отсутствие роста спроса и сильную конкуренцию со стороны национальных нефтяных компаний, независимых производителей и автопроизводителей, «Шелл» удалось отстоять свою долю во всех трех сегментах рынка и сохранить роль лидера».

Для удовлетворения растущего спроса «Шелл» вложил сотни миллионов долларов в модернизацию четырех действующих и строительство четырех новых комплексов по производству смазочных материалов. Также концерн построил завод по производству пластичных смазок и два завода по производству базового масла 2-й группы.

«Шелл» занимает первое место в секторе поставок смазочных материалов для легковых автомобилей в США (22%), на Филиппинах (32%), в Малайзии (31%), Канаде (19%) и Китае (14%). В основу такого успеха легла разработанная концерном инновационная технология газожидкостной конверсии (GTL) по изготовлению высококачественных масел для легковых автомобилей на основе базового масла, получаемого не из нефти, а из природного газа. С момента начала выпуска в 2014 году рост продаж моторного масла Shell Helix Ultra c технологией PurePlus составляет свыше 10% в год; продукт продается в более чем 100 странах мира. Кроме того, с начала продаж премиального продукта Pennzoil Platinum в 2012 году объем его поставок на рынок Северной Америки вырос на 155%; в основе производства этого масла также лежит технология Shell PurePlus. Как показали многочисленные испытания гоночных автомобилей по всему миру, использование этих продуктов позволяет эксплуатировать двигатели даже при экстремальных нагрузках.

В настоящее время концерн «Шелл» является предпочтительным поставщиком масел для легковых автомобилей в Китае, Соединенных Штатах, Малайзии и Таиланде, а также масел для мотоциклов в Малайзии и на Филиппинах. «Шелл» — основной поставщик смазочных материалов для грузовых автомобилей в Китае, Египте, России и США.

Концерн «Шелл» выстроил успешные коммерческие отношения с ключевыми мировыми автопроизводителями и производителями техники, в том числе с компаниями BMW AG, Fiat Chrysler Automobiles Group, Hyundai, Renault-Nissan, Toyota, General Motors, Daimler AG, Suzuki, Ducati, MAN, ZF, General Electric, Aggreko, Siemens и различными китайскими производителями, включая компании Geely и FAW.

Кроме того, «Шелл» предлагает смазочные материалы для различных промышленных производств, в том числе для ветровых турбин, тяжелого шахтного и цехового оборудования. На заводе в России концерн выпускает широкую линейку высококачественных смазочных материалов, включая моторные масла, масла для судовых двигателей, промышленные смазочные материалы, в том числе гидравлические и трансмиссионные масла (под марками Shell Helix, Shell Rimula, Shell Spirax, Shell Tellus, Shell Omala).

В секторе промышленных смазочных материалов «Шелл» занимает первое место на Филиппинах (29%), в Таиланде (24%), Малайзии (20%) и Великобритании (18%). В секторе коммерческих автомобилей «Шелл» лидирует в Малайзии (31%), Канаде (20%) и США (18%). «Шелл» также обеспечил экономию свыше 100 млн долларов за счет оказания технических услуг заказчикам в промышленном секторе. Такие услуги помогают клиентам ориентироваться в выборе смазочных материалов, использовать и контролировать процесс смазки на установленном оборудовании. Одно из последних сервисных предложений концерна — «Виртуальный Помощник» (Virtual Assistant). Это интеллектуальное приложение позволяет в режиме «одного окна» найти все ответы на вопросы о смазочных материалах.