При загрузке некоторых продуктов (например, картофеля) требуется хороший доступ к кузову прицепа. Концепция тента Joskin Telecover (без дуг внутри кузова) идеально подходит для загрузки такой продукции.

Данная модель, предлагаемая для прицепов-самосвалов и универсальных прицепов, отличается прочностью (690 гр/м2) и имеет гидропривод от трактора. Все операции по обслуживанию тента как разматывание и установка ремней более не нужны. В двух словах — безопасность и производительность увеличиваются!

При открытии тент Telecover наматывается на продольный валок, имеющий привод от гидравлического мотора. Два кронштейна с шарниром (спереди и сзади кузова) гарантируют перемещение валка справа налево и в обратную сторону при закрытии. Эта водонепроницаемая структура не препятствует открытию двери даже в положении с закрытым тентом. Момент, которому было уделено пристальное внимание, это чувствительность к ветру при открытии и закрытии тента. Шарниры кронштейнов служат для бокового перемещения валка, не поднимая его.

Благодаря этой инновационной конструкции тент совместим с гидравлическим надставным бортом и откидным бортом.

ПРЕИМУЩЕСТВА тента Telecover:

