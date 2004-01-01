Электронная регистрация уже доступна на официальном сайте мероприятия. Зарегистрируйтесь сейчас и получите на мероприятии официальный каталог в подарок!

«АгроФарм-2017» — самый масштабный отечественный проект в сфере животноводства и птицеводства — является главным местом встречи владельцев и руководителей крупных животноводческих комплексов, птицефабрик, фермерских хозяйств, инвесторов и поставщиков в России. На этот авторитетный форум съезжаются ведущие профессионалы отрасли из более 70 российских регионов.

В рамках выставочной экспозиции в 2017 году будут продемонстрированы передовые решения от более, чем 360 компаний из 28 стран мира — современное оборудование, новейшие технологии и продукты для содержания, кормления, и поддержания здоровья животных и птицы. Традиционно будет представлен широкий спектр организаций и компаний, предлагающих племенных животных и племенной материал лучших российских и зарубежных пород.

В деловой программе «АгроФарм-2017» найдет отражение все самое актуальное, что сегодня существует в отрасли. Запланированы мероприятия различного формата — конференции, круглые столы, семинары, посвященные животрепещущим вопросам и проблемам животноводства, а также практические мастер-классы. Ключевым деловым событием станет бизнес-форум «Животноводство России на пути освоения внутренних и внешних рынков».

Отдельное внимание будет уделено автоматизации — одному из основных трендов в современном животноводстве. Какие технологические решения предлагаются на рынке, как они могут использоваться на практике, какие преимущества они в себе несут? Ответы на эти и многие другие вопросы можно будет получить на круглом столе «Автоматизация производственных процессов в животноводстве: взгляд в будущее».



До встречи на главной выставке российских животноводов и птицеводов «АгроФарм-2017» (7 — 9 февраля 2017 г., Москва, ВДНХ, 75 павильон)!



Получить бесплатный билет сейчас

Организаторы выставки: АО «ВДНХ», ДЛГ Интернэшнл ГмбХ (Германия).

Спонсор регистрации: Концерн GEA.

Официальная поддержка: Министерство сельского хозяйства РФ, Правительство Москвы, Национальный союз производителей молока, Национальный Союз свиноводов, Российский птицеводческий союз, Национальная ассоциация скотопромышленников России.