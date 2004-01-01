Несмотря на положительную динамику роста объёмов производства кормов и компонентов, а также готовой продукции, актуальной проблемой российского животноводства и птицеводства остаётся фальсификация сырья для производства комбикормов и премиксов.

Некачественное сырье, в свою очередь, становится головной болью не только для игроков кормового рынка, но и собственников агрохолдингов, нарушая баланс биологически активных веществ в рационе.

В рамках программы повышения эффективности российских животноводческих и птицеводческих предприятий, ГК «МЕГАМИКС» открыла новую испытательную лабораторию в Челябинской области, где сможет предоставлять своим партнёрам услуги аналитики качества кормовых компонентов. Совместно с испытательными лабораториями в Волгоградской и Липецкой областях они составляют единый аналитический центр, позволяющий проводить комплексную диагностику качества кормовой базы и сырья по более чем 270 параметрам.

«Очевидно, что современный рынок диктует свои условия, и составить точный рецепт и исключить риск дисбаланса в рационах животных возможно, только владея полной информацией о сырье. В новой лаборатории мы определяем качество моносырья методом инфракрасной спектрометрии, что позволяет узнать не только аминокислотный состав корма, но также количество усвояемых бройлерами или свиньями аминокислот из общего их содержания. Кроме этого дополнительно мы имеем возможность предоставить информацию о питательности корма по сырому протеину, содержании сырой золы, влаги, фосфора», — комментирует начальник аналитического центра, к. х.н. Татьяна Стрепетова.

Испытательная лаборатория в Челябинске, как и все отделения аналитического центра «МЕГАМИКС», тесно сотрудничает с лабораторией компании Evonik: полученные спектры отправляются в Германию, и через не более, чем через 30 минут оперативно приходят готовые результаты.

Генеральный директор «МЕГАМИКС», к. э.н. Фризен В. Г.: «Аналитическая лаборатория, открытая недавно в Челябинске, делает теперь более доступной аналитику качества зерновых и белковых компонентов кормов и для предприятий всего Уральского округа и прилегающих регионов. Понимая немаловажную роль сбалансированного кормления и качества самих кормов, мы будем расширять наш аналитический центр. Это вклад «МЕГАМИКС» в развитие бизнеса наших партнеров и высокий уровень сельского хозяйства».