Massey Ferguson 6713. Машины, способные выполнять полный спектр сельскохозяйственных и коммунальных работ, будут производиться на мощностях АГКО-РМ в Голицыно. Инвестиции в проект в совокупности составят 3,8 млрд руб.

Новый колесный трактор классической компоновки MF 6713 станет первым на российском рынке представителем глобальной серии Massey Ferguson 6700, зарекомендовавшей себя в фермерских хозяйствах по всему миру как качественная, производительная и надежная техника. Трактор MF 6713 отличается оптимальным соотношением мощности и массы, высокой производительностью и универсальностью.

Сборка MF 6713 будет осуществляться на производственной площадке совместного предприятия AGCO-RM в Голицыно. Выход новой модели позволит AGCO-RM в 2017 году занять 2,4 процента российского рынка среднемощных тракторов, к 2020 году компания планирует увеличить эту долю до 23,1 процента.

Реализация проекта позволит СП дополнительно создать 333 новых высокопроизводительных рабочих места. Инвестиции в проект уже составили 2,8 млрд рублей. В среднесрочной перспективе планируется инвестировать еще порядка 1 млрд рублей.

Трактор MF 6713 комплектуется четырехцилиндровым турбированным двигателем AGCO POWER мощностью 132 л. с. и объемом 4,4-л, коробкой передач с 12 передачами переднего и 12 передачами заднего хода, с возможностью механического переключения или переключения под нагрузкой Power Shuttle. Для управления задним сцепным устройством на тракторах MF 6713 используется система электронного управления сцепным устройством (ELC).

Благодаря колесной базе в 2500 мм и максимальному углу поворота передних колес в 55 градусов, трактор обладает отличной манёвренностью и управляемостью. Уникальная система охлаждения позволяет трактору работать без перегрева.

Современная кабина MF 6713, разработанная специалистами бренда во Франции, является самой большой в этом классе тракторов и отличается высокой эргономичностью и широким обзором.

Трактор оснащен механизмом навески грузоподъемностью 5,2 т, новейшей конструкцией заднего моста и передовой гидравлической системой. Удобный доступ к компонентам упрощает выполнение регулярных осмотров и технического обслуживания, позволяя снизить риск дорогостоящих простоев, а доступность оригинальных запасных частей облегчает регулярную замену деталей и выполнение ремонта, гарантируя долгий срок службы двигателя.

В линейке сельскохозяйственной техники бренда Massey Ferguson российским потребителям сегодня также предлагаются тракторы (130−370 л. с.), комбайны (306−360 л. с.), пресс-подборщики, валковые жатки (до 196 л. с.) и телескопические погрузчики (100−130 л. с.).

Кристиан Кремер, генеральный директор СП AGCO-RM:

— Основным направлением нашей стратегии является развитие локального производства современных образцов сельскохозяйственной техники и обеспечение российских аграриев полным спектром конкурентоспособных, надежных, доступных по цене машин. Организация сборки нового MF 6713 на производственной площадке в Голицыно позволит нам быть уверенными в надлежащем качестве продукции, удовлетворяющей потребности и ожидания наших клиентов.

Кэмпбелл Скотт (Campbell Scott), директор по маркетингу Massey Ferguson:

— Новые MF 6713 — первые и единственные в отрасли машины, созданные в 21-м веке с применением самых современных технологий проектирования и производства. Тракторы из нашей международной линейки предназначены для удобного и экономичного выполнения работ. Они отличаются высокой надежностью без ущерба для комфорта или производительности.