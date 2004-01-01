Группа Компаний «МЕГАМИКС» не только планирует удвоить объем производства премиксов, но и активно расширяет географию присутствия на российском рынке. Так, в Санкт-Петербурге создано новое представительство компании. Новый офис в северной столице России позволит более предметно работать с предприятиями Северо-Западного федерального округа.

«Конечно, наша стратегия развития предусматривает не только увеличение производственных мощностей. Мы планируем существенно расширить территории влияния и рыночную долю компании», — подчеркнул генеральный директор «МЕГАМИКС» В. Фризен.