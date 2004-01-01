На российском рынке появилась первая машина Massey Ferguson, представляющая новую глобальную серию 6700, специально созданную «с нуля» для нужд сельхозпроизводителей.

Massey Ferguson 6713 - абсолютно новая модель в сегменте среднемощных тракторов до 130 л. с. Она предназначена для выполнения не только полного спектра сельскохозяйственных работ (полевых, транспортных, обслуживающих и т. д. ), но и прекрасно подходит для эксплуатации в коммунальном сегменте.

Благодаря небольшим габаритам (длина 4,3 м), неширокой колесной базе (2,5 м) и максимальному углу поворота передних колес на 55 градусов машина обладает хорошей маневренностью и небольшим радиусом разворота. А дорожный просвет в 40 см обеспечивает ей надежную устойчивость и управляемость. Более того, масса трактора может варьироваться от 4,2 т до 5,3 т, что позволяет подстраивать машину под характер выполняемых работ.

Трактор MF 6713 отличается оптимальным соотношением мощности и массы, а также высокой производительностью и комфортом. Ориентир в создании этой модели был взят на максимальную простоту и ремонтопригодность в сочетании с высокой надежностью и универсальностью. Так, из двигателя для облегчения эксплуатации убрана вся электронная начинка. При этом разработанный специально для глобальной серии четырехцилиндровый турбированный двигатель AGCO POWER при относительно небольшом объеме (4,4 л), способен выдавать 132 л. с. Он оснащен уникальной системой охлаждения и топливной аппаратурой от компании Bosch, что позволяет трактору работать без перегрева и оптимально расходовать горючее.

Трансмиссия - коробка передач с 12 передачами переднего и заднего хода (6 передач и 2 диапазона) с возможностью механического переключения или переключения под нагрузкой Power Shuttle — полностью синхронизирована и также специально разработана для данной машины. Максимальная скорость составляет 40 км/ч. Важный для полевых работ диапазон скоростей от 4 до 12 км/ч включает семь передач, которые по скорости движения частично перекрывают друг друга, что позволяет, например, легко трогаться с нагруженным прицепом без лишних переключений .

Задняя навеска, обладающая одной из самых высоких грузоподъемностей в своем классе (5,2 т), также создана специально для новой глобальной серии MF 6700.

Для управления задним сцепным устройством на тракторе используется система электронного управления (ELC), позволяющая регулировать скорость подъема и опускания груза, задавать максимальную высоту подъема и т. д. Также на MF 6713 установлены датчики позиционного регулирования на тягах, позволяющие, например, в случае препятствия кратковременно выглублять орудие из земли, а затем снова возвращать его на фиксированную позицию.

Современная шестистоечная кабина нового MF 6713 является самой большой в этом классе тракторов и имеет широкую поверхность остекления и каркас безопасности, позволяющий оператору даже при опрокидывании машины оставаться невредимым. Кондиционер включен в стандартную комплектацию, сиденье обладает настройкой жесткости, регулируемой по весу оператора.

Стандартный независимый двухскоростной ВОМ с частотой вращения 540 и 1000 об/мин имеет электрогидравлическое управление и широкие возможности настройки скорости. Трактор оснащен новейшей конструкцией заднего моста и современной гидравлической системой.

Massey Ferguson позиционирует свою новинку как машину для использования на предприятиях различной специализации: как на мелких фермерских хозяйствах, так и в крупных агрохолдингах во всех климатических зонах РФ. И в ближайших стратегических планах совместного росийско-американского альянса AGCO-RM - организация сборки данной машины на российском заводе «ГолАЗ» в Подмосковье. Задача-максимум — выпускать с конвейера в Голицыно, где уже идет монтаж оборудования, порядка 5000 единиц новой модели ежегодно.

В СП AGCO-RM намерены максимально локализовать в России производство MF 6713, ключевые элементы которого будут выпускаться на различных производственных площадках, в том числе на таких, как «Тверской экскаватор», «Автодизель» и др. Инвестиции в проект составят порядка 3,8 млрд руб.

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