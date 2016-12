Трактор Valtra серии T четвертого поколения стал лауреатом самой престижной премии в области дизайна GOOD DESIGN™. Данная премия присуждается новым потребительским товарам на мировом рынке, дизайн, функциональность и инновации которых находятся на беспрецедентно высоком уровне. Награды вручаются Чикагским музеем архитектуры и дизайна (Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design) и Европейским центром дизайна и архитектуры (European Centre for Design and Architecture).

«Премия GOOD DESIGN™ подтверждает огромный успех нашей техники. Сложно поверить, что одни и те же тракторы за последние пару лет получили почти все возможные награды и одновременно стали бестселлерами, завоевав популярность у клиентов. Разработка этих машин потребовала от сотрудников Valtra значительных усилий, и для меня большая честь принимать участие в работе над проектом с момента его старта. Но успех был бы невозможен без командной работы, смелости в использовании инновационных подходов и отличных партнеров. Мы благодарны каждому, кто принял участие в этом проекте», — отметил Киммо Вихинен (Kimmo Wihinen), руководитель отдела промышленного дизайна Valtra и главный дизайнер серии Т4.

Созданию тракторов Valtra серии T четвертого поколения предшествовали семь лет исследований и инженерно-конструкторских разработок. Это первый продукт абсолютно нового поколения тракторов, в котором слились воедино последние инновации и яркие дизайнерские решения. Скандинавский облик машины с четкими и прямыми линиями кузова отличается удобством использования, эргономичностью, безопасностью, долговечностью, простотой эксплуатации и превосходными рабочими характеристиками.

Одной из наиболее важных отличительных особенностей тракторов серии Т является кабина, впервые спроектированная «с нуля» за последние 25 лет. Для ее создания было использовано более 1000 новых компонентов, в результате чего она стала максимально эргономичной, функциональной и комфортабельной.

При разработке тракторов новой серии Т первостепенной задачей для инженеров Valtra стало обеспечение лучшей обзорности, достичь которую удалось за счет увеличения общей площади остекления до 6,2 м², включая самое большое остекление крыши на рынке (0,52 м2) а также усовершенствованных зеркал заднего вида и улучшенного освещения. Valtra стала первым производителем тракторов, который внедрил светодиодные задние фонари, позволяющие снизить электропотребление.

Тракторы Valtra серии T четвертого поколения оснащены двигателем AGCO Power мощностью до 250 л. с. и крутящим моментом до 1000 Нм. Производительность гидравлической системы трактора — до 200 л/мин., грузоподъёмность задней навесной системы равна 9600 кг.

С 1960-х годов XX века бренд Valtra последовательно внедряет инновации в промышленный дизайн. Этот деловой подход позволил создавать стильные, производительные и эргономичные машины. На протяжении нескольких десятилетий основные принципы скандинавского дизайна играли решающую роль в формировании Valtra как уважаемой марки высочайшего класса.

Четвертое поколение тракторов Valtra демонстрирует коммерческий успех и уже завоевало множество международных наград. Ранее в 2016 году Valtra T4 стал обладателем премии Red Dot Design 2016, получив награду в номинации «лучший продуктовый дизайн». Серия N4 была названа «Машиной года 2016» (Machine of the Year 2016) и получила премию Golden Tractor for the Design 2016, а серия T4 была удостоена звания «Машина года 2015» (Machine of the Year 2015). Ранее, в 2001 году, обладателем премии Red Dot Award стал концептуальный трактор Valtra ANTS.