G-Energy Service предлагает широкий ассортимент масел G-Energy и Gazpromneft производства компании «Газпромнефть — смазочные материалы», как для новых автомобилей, так и для транспортных средств с пробегом. Ремонтная зона станции оборудована 4 постами для замены масел и технических жидкостей, дополнительно автомобилистам предлагается провести ремонт ходовой части автомобиля, заменить тормозные колодки, провести регулировку «развал — схождение», воспользоваться услугами шиномонтажа.

«Задачи международной программы G-Energy Service — обеспечить потребителям нашей продукции в разных странах высокое качество как смазочных материалов, так и услуг по их замене, — отмечает генеральный директор компании «Газпромнефть — смазочные материалы» Александр Трухан. — Рынок Грузии является одним из ключевых для нашей компании, мы последовательно наращиваем сеть G-Energy Service в регионе, что способствует увеличению продаж и росту узнаваемости наших брендов на международном рынке».

«По отгрузкам продукции производства компании «Газпромнефть — смазочные материалы» в этом году рассчитываем выйти на 900 тонн, что будет на 20% выше прошлого года и составит 8% рынка Грузии. Поставки осуществляются как из России, так и из Италии. В планах на следующий год преодолеть отметку в 1000 тонн, — говорит директор компании G-Energy Georgia Георгий Шаматава. — Росту продаж способствует активное продвижение «Газпром нефтью» своей продукции на грузинском рынке. В 2017 году также планируем открыть станцию технического обслуживания для грузовых автомобилей».