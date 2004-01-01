Новое приложение помогает фермерам выбрать правильное давление для их шин, чтобы получить лучшие результаты от работы в поле и на дороге. Фермерам нужно просто выбрать размер шины, которые они используют, настроить скорость и вес груза, и нужное давление в шинах тут же отобразится на экране. Приложение Митас можно скачать здесь: https://www.mitas-info.com/



Павел Котт, продуктовый менеджер сельскохозяйственный шин Митас, сказал: «Митас осознает важность правильного давления воздуха в шинах. Шины с правильным давлением не только вызывают меньшее повреждение почвы через уплотнение, но обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, более низкое скольжение и положительно влияет на расход топлива».



Удобный интерфейс приложения давления в шинах Митас позволяет фермерам быстро выбрать шины из списка доступных размеров шин Mitas и шаблонов проектирования протектора. Полнотекстовый поиск по параметрам тоже возможен. Скорость может быть установлена в км/ч, а также миль в час, а также вес груза (нагрузка на шину) можно регулировать либо в кг или фунтах. Результат давления воздуха в шинах отображен в барах или PSI.



«Правильное давление в шинах является ключевым фактором, влияющим на производительность сельскохозяйственных работ, и я считаю, что это новое приложение приносит пользу фермерам — нашим клиентам», добавил Котт.

