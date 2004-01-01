Азиатскому рынку была представлена адаптированная версия партнерской программы по развитию международной сети станций технического обслуживания G-Energy Service.

Стенд компании, построенный в виде станции технического обслуживания G-Energy Service, посетили более 1500 гостей из Китая, Тайваня, Малайзии, Мьянмы.



«В дни проведения выставки в Шанхае начала работу пилотная станции G-Energy Service, что говорит о наших глобальных планах по работе в регионе. В 2017 году мы намерены продолжить динамичное развитие программы G-Energy Service, поскольку для нас это непосредственный канал взаимодействия с конечным потребителем, — говорит заместитель генерального директора по маркетингу и стратегическому развитию компании «Газпромнефть — смазочные материалы» Роман Зимовец. — Наша цель — выстраивание глобальной сети, внедрение лучших практик работы в сфере автомобильного сервиса, создание универсальных маркетинговых механизмов, позволяющих в самые короткие сроки получать наивысший бизнес-результат».

