На сегодняшний день для участия в10-й Зимней зерновой конференции 2017 года уже зарегистрировались более 46 компаний из Алтайского, Красноярского, Пермского, Краснодарского края, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Курганской, Томской, Ростовской, Московской областей и г. Москва. Это руководители крупнейших зерноперерабатывающих предприятий, зернотрейдеры, сельхозтоваропроизводители, производители и дилеры оборудования для пищевой промышленности, компании сферы услуг для АПК и т. д.

Напомним, что 10-я Зимняя зерновая конференция состоится в городе-курорте Белокуриха (Алтайский край) 1−3 марта 2017 года. За годы проведения Зимняя зерновая конференция стала самой крупной за Уралом экспертной площадкой для формирования стратегий развития предприятий зерновой отрасли России, принятия эффективных управленческих решений. Форум ценится за высокий уровень аналитической информации и уникальный состав экспертов, качественные деловые контакты и обмен актуальной рыночной информацией.



В рамках юбилейной конференции пройдет совместная специальная сессия Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) «Юго-восточный вектор российской зерновой торговли». Офис ФАО в Москве был открыт только в 2016 году. Всего у ФАО таких офисов по связям с национальными правительствами четыре, включая московский: в Вашингтоне — по связям с США и Канадой, в Иокогаме — по связям с Японией, в Брюсселе — по связям с Европейским сообществом. Открытие московского офиса признает значимость России для ФАО не только как донора, но и как партнера по выполнению совместных программ. Возглавила Российское представительство авторитетный экономист с большим опытом в проведении и координации научных исследований в сфере сельского хозяйства в России, неоднократный эксперт Зимних зерновых конференций в Белокурихе Евгения Серова. В юбилейный для конференции год она выступит модератором совместной специальной сессии, а экономист отдела торговли и рынков ФАО Наталия Меркушева расскажет о тенденциях на мировом зерновом рынке в 2016—2017 гг. г. Кроме того, в рамках совместной сессии заместитель генерального директора Центра по международным сельскохозяйственным исследованиям Китайской академии сельскохозяйственных наук (Пекин, Китай) Не Фэнъин расскажет о зерновом рынке Китая, руководитель Школы востоковедения НИУ-ВШЭ Алексей Маслов проанализирует особенности работы на сельскохозяйственных рынках КНР и альтернативы в Азии. Также на сессии выступят директор по экономике крупнейшего в мире производителя и экспортера сельхозпродукции корпорации ООО «КОФКО Ресорсиз» Дарон Хоффман, Президент Russian Business Association in China, Глава Представительства Магнитогорского металлургического комбината в Китае Сергей Колесниченко и директор ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Юлия Королева.



Участие в качестве эксперта конференции подтвердила директор по работе с клиентами GfK Rus Виктория Давитаиа. Ее доклад будет посвящен развитию потребительского рынка продовольствия с акцентом на российский рынок хлебобулочных изделий, рынки муки и круп и других продуктов зернопереработки. Компания GfK Rus — российское представительство одной из крупнейших в мире исследовательских компаний Gfk Group. Это авторитетный и надёжный источник самой актуальной информации о рынках и потребителях в 100 странах мира.



Традиционно самой важной темой форума является конъюнктура рынка зерна — в рамках секции выступят такие эксперты отрасли как генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, генеральный директор ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко, Президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган.



Заместитель Председателя Внешэкономбанка, член Правления Андрей Клепач в рамках конференции представит прогноз развития экономики в РФ, а о ключевых направлениях развития экономики расскажет профессор, заведующий кафедрой прикладной макроэкономики НИУ-ВШЭ Евгений Гавриленков.



Экспорту зерна, муки и других продуктов переработки зерновых из Украины будет посвящен доклад члена совета директоров группы компаний «Зерно. UA» Андрея Друзяки.



Среди экспертов, также подтвердивших свое участие в юбилейной конференции, вице-президент Российской Гильдии Пекарей и Кондитеров, Президент НП «Алтайская Гильдия хлебопеков и кондитеров» Борис Беньковский, президент Союза зернопереработчиков Алтая, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ Виктор Фоминых, вице-президент Союза зернопереработчиков Алтая, Заслуженный работник пищевой индустрии РФ, генеральный директор объединения зерноперерабатывающих предприятий АО «Грана» Валерий Гачман, руководитель Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Мария Шостак.



Организаторы конференции: Администрация Алтайского края, Союз зернопереработчиков Алтая, ООО «Алтайские мельницы», Институт конъюнктуры аграрного рынка и ООО «ПроЗерно». Мероприятие проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Генеральным партнером 10-й Зимней зерновой конференции стало крупнейшее в России предприятие по производству пестицидов для комплексной защиты важнейших сельскохозяйственных культур АО «Щелково Агрохим». Партнером конференции стала немецкая компания ООО «Нойеро», которая специализируется на производстве полного комплекса оборудования для приёмки, очистки, сушки, хранения и переработки зерновых.

