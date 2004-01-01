В 2012 году в рамках Международной программы «Человек года» утверждена номинация «Компания года», организованная для награждения наиболее успешных, стратегически значимых предприятий России, Казахстана и Беларуси, активно участвующих в процессе интеграции в единое экономическое пространство.

Номинации премии «Человек года-2016» традиционно охватили все сферы жизни страны — политику и международные отношения, промышленность и медицину, культуру и религию, науку и образование. Премии были удостоены 33 человека.



В финальный список лауреатов вошли компании и государственные организации, деятельность которых помогает укреплять Россию, способствует ее всестороннему развитию. Лауреатами премии в номинации «Компания года» в 2016 году стали: Министерство иностранных дел РФ (министр С. В. Лавров), Министерство обороны РФ (министр С. К. Шойгу), ЗАО Фирма «Август» (генеральный директор А. М. Усков), Государственная Третьяковская галерея (генеральный директор З. И. Трегулова), АО «Мосфундаментстрой-6» (генеральный директор В. И. Нестеренко), ООО «Трансстройинвест» (председатель совета директоров А. Н. Фоменко).



Церемония награждения, которую провела народная артистка РСФСР А. Шатилова, была посвящена 75-летию Победы под Москвой в 1941 году, поэтому во время мероприятия выступающие эксперты и лауреаты премии не раз обращались к теме Великой Отечественной войны и истокам русского патриотизма.



Открывая церемонию, член попечительского совета Храма Христа Спасителя, писатель С. Рыбас отметил, что Экспертный совет отметил лишь малую толику выдающихся людей, которыми богаты наша страна и наше время. Генеральный директор Института экономических стратегий А. Агеев добавил, что за время существования премии ее лауреатами в разные годы стали несколько сотен человек. Конечно, все они обладают высокой силой духа, социальной ответственностью, талантом и интеллектом. По словам А. Агеева, общее свойство, объединяющее всех лауреатов премии, — это «большая человеческая теплота».



Приводим в кратком изложении выступления некоторых лауреатов.



Временный поверенный в делах Китайской Народной Республики в РФ Чжан Сяо: «Тот факт, что Русский биографический институт принял решение наградить Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина этой высокой наградой, говорит о том, на какой беспрецедентно высокий уровень вышли отношения наших стран. Это свидетельство того, какой мощной и прочной качественной базой обладает наше двустороннее стратегическое партнерство и взаимодействие».



Организатор и первый вице-президент Чешско-Российского делового совета З. Збытек: «Я тронут этой высокой наградой и принимаю ее как оценку работы очень многих людей. Мы живем в сложное время, но граждане многих стран смотрят на Россию с большой надеждой, хочу заверить, что чехи и словаки хорошо и по-доброму относятся к России, уважают русский народ, традиции и русский язык».



Президент Российской академии наук В. Фортов: «Для меня большая честь получить эту награду в такое непростое для академии время. Я рассматриваю ее как оценку самоотверженного труда наших ученых, которые в этих сложных условиях продолжают делать открытия во славу нашей страны. Перед нами стоят очень сложные, масштабные задачи. Мы должны сделать академию наук динамичной, более молодой, чтобы РАН по-прежнему оставалась визитной карточкой нашего государства, как это было всегда в нашей истории».



Генеральный директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Л. Бокерия: «Сердечно-сосудистые заболевания — во всем мире «киллер» номер один. На сегодняшний день мы сделали уже более 5200 операций на остановленном сердце. Это самый сложный раздел клинической медицины. У нас есть серьезные подвижки в части элемента, который называется «от клетки до постели больного», до внедрения изобретений в клиническую практику. Сегодняшняя высокая общественная награда — заслуга всего Центра сердечно-сосудистой хирургии, которому в этом году исполнилось 60 лет».



Ректор Национального ядерного университета «МИФИ» М. Стриханов: «Принимаю эту награду как награду всей высшей школе России. Наш университет был создан 75 лет назад в очень суровое время, когда началась Сталинградская битва. И уже тогда, в 1942 году, закладывалась подготовка для ядерной отрасли нашей страны. МИФИ, как и все университеты России, отвечает за уровень поколения, которое придет на смену нам в ближайшем будущем. Лозунг крупнейших российских университетов — «национальная востребованность и глобальная конкурентоспособность». Думаю, что в этом смысле мы не посрамим своих отцов и воспитаем достойную смену».



Генеральный директор ОАО «Корпорация «Росхимзащита» К. Стяжкин: «Такое признание для сотрудников многих предприятий, входящих в нашу корпорацию, будет очень весомым, нацелит их на создание хороших, надежных систем защиты человека. Уверен, что в очень экстремальных ситуациях наша продукция спасет многие жизни».



Казахстанский государственный деятель, историк, политолог Т. Мансуров: «Широкая общественность оценила фильм «28 панфиловцев» как лучший фильм о войне за долгие годы. Особо значимо, что в съемках фильма участвовали и россияне, и казахстанцы, а министерства культуры двух стран участвовали в финансировании данного проекта. Чем дальше время отделяет нас от героического подвига наших отцов, тем зримее величие их подвига. Для меня это особо дорого, поскольку я сын фронтовика, воевавшего под Москвой и Ленинградом, тяжело раненного в Старой Руссе и вернувшегося к жизни в ярославском госпитале. Мне кажется, фильм «28 панфиловцев» — достойный памятник народу СССР и его Великой Победе».



Генеральный директор ЗАО Фирма «Август» А. Усков: «Если бы здесь оказались западные журналисты, которые твердят, что Россия вот-вот нападет на Польшу, Прибалтику, Швецию, они бы заметили, как часто сегодня звучало слово «защита». Оно звучало в разных контекстах — и по поводу нашей компании (мы производим химические средства защиты растений), и по поводу «Росхимзащиты», и по поводу министерства обороны, вспоминали мы и о социальной защите наших граждан. Заметьте: ни разу не прозвучало слово «нападение»! Давно пора понять, что русские — мирные люди! Другое дело, что они готовы защищаться. Желаю всем мирного неба и счастья. Пусть каждый следующий год будет лучше предыдущего!».



По материалам пресс-службы ЦЭРС

