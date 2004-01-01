Участниками мероприятия стали 67 представителей 39 компаний-партнеров DuPont, приехавших из разных уголков России — от Краснодара до Дальнего Востока. Участники разделились на 6 команд (Беневия, Веримарк, Абруста, Аканто+, Зорвек и Видат), носящих названия уже зарекомендовавших себя препаратов-рекордсменов DuPont и продуктов, которые будут зарегистрированы в ближайшее время.



Одной из изюминок Лиги Чемпионов всегда были приглашенные знаменитости. Причем знаменитости с большой буквы — звезды мирового масштаба, добившиеся потрясающих высот. Однако на этот раз организаторам удалось превзойти все ожидания участников. Открыть соревнования команд и рассказать о секретах борьбы со стрессом приехал Валерий Розов — альпинист, заслуженный мастер спорта по парашютному спорту, скайсёрфер и бейсджампер. А в завершающий день соревнований команды-чемпионы встретились со знаменитым боксером-профессионалом в тяжелом весе Николаем Валуевым, который поделился с ними секретами достижения успеха.



Лига Чемпионов DuPont — это проект, в котором, прежде всего, соревнуются. Действительно, соревнований действительно было очень много: бизнесс-тренинги, профессиональные тесты, спортивные соревнования в Олимпийском парке, брейн-ринг и керлинг в сопровождении профессиональных спортсменов. Все эти мероприятия за три четыре дня сплотили команды и помогли им закрепить новые знания. Николай Жувагазеев из ТД «Аверс» (Краснодарский край) на Лигу Чемпионов приехал впервые. По его словам, несмотря на то, что он посещает различные обучающие мероприятия уже 20 лет, ничего подобного еще не видел. По его мнению, самый главный плюс Лиги Чемпионов — это креативность и бесценные сведения, которые он получил о новых препаратах. «Форма подачи материала в игре, на мой взгляд, идеальная. Чаще всего, на подобных мероприятиях все однообразно, как под копирку, а здесь оригинально, потому и информация усваивается лучше. Я честно скажу, занятия пригодились», — доволен специалист.



«Огромный плюс таких мероприятий — это, прежде всего, общение и опыт других таких же представителей как я, — делится Дмитрий Петров, представитель компании «ОМ Защита» (Екатеринбург). — Мы вертимся в тесном кругу, поэтому узнать, как работают в других копаниях и перенять опыт — это всегда полезно. DuPont всегда приглашает интересных спикеров — профессионалов, которые знают, как грамотно применять препараты и как они работают».



Но самым главным критерием высочайшего профессионализма специалистов DuPont, по мнению участников мероприятия, стала его растущая популярность среди дилеров. А это показатель, прямо говорящий о востребованности и практической пользе той работы, которую проделывает компания. «Фактически со всей России, со всех регионов приехали люди, которым мероприятие нравится, — замечали специалисты дилерских центров. — Так что, будем с нетерпением ждать следующей Лиги в 2017 году!»

