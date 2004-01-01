Выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2017» по традиции пройдет в Москве на ВДНХ с 31 января по 2 февраля 2017 года. Ростовская компания «Лилиани» представит современные концепции организации логистических процессов на уборке, севе, а также при хранении и перевалке зерна.



Учитывая целевую аудиторию выставки, мы предполагаем, что основной интерес у посетителей вызовет хранение зерна в пластиковых рукавах — как альтернативный подход к организации хранения урожая зерновых и масличных культур. Достоинствами такого подхода являются:



- возможность безопасного хранения семенного и влажного зерна длительный срок;



- возможность организации такого «безразмерного мобильного элеватора» прямо в поле в любой точке хозяйства;



- возможность точной сортировки зерна и управления качеством путем тонкого миксования разных сортов;



- управляемость процесса и отсутствие обезличенности;



- низкие инвестиции.



Эта технология перспективна для разных отраслей и направлений бизнеса. Для МЭЗ она представляет решение в вопросе хранения маслосемян и шротов, для животноводов и птицеводов служит для хранения сырья и кормов. Подробнее об этом наш представитель расскажет на конференции «Индейководство в России: практические аспекты», которая пройдет в рамках деловой программы выставки. Крупозаводы и спиртзаводы могут также хранить сырье, а мукомольные предприятия — зерно и отруби.



Особые перспективы у технологии в зернотрейдинге.



Хранение в пластиковых рукавах применяется для консолидации товарных партий в регионах в местах покупки, а в сочетании с концепцией прямой перевалки в вагоны может служить инструментом для прямой отгрузки покупателям, минуя элеваторы, или даже для отправки в порты. Для элеваторов технологии хранения в рукавах и прямой перевалки тоже могут представлять интерес: за счет нее увеличиваются объемы складируемого зерна, приемные мощности и количество вагонов в сутки, которое способен загрузить элеватор.



С помощью автомобильных перегрузчиков «Лилиани» можно загружать вагоны не только на элеваторе, но и почти в любом ЖД-тупике.



Совмещение технологий хранения в рукавах и мобильной перевалки обеспечивает как стратегическое преимущество — независимость от подрядчиков — элеваторов и перевозчиков, так и экономический прорыв — существенное сокращение инвестиционных и операционных затрат.



Агрологистика важна и в процессах уборки. Добавление третьего звена в виде бункера-перегрузчика в рабочую цепочку «комбайн-зерновоз» позволяет исключить простои дорогостоящей уборочной техники и повысить ее производительность в среднем на 35%.



Аналогичный эффект достигается на севе при использовании бункеров для загрузки сеялок. Время загрузки сокращается в 6−7 раз, а средний рост производительности посевных комплексов в целом составляет 30%.



С экономической точки зрения концепция трехзвенных уборки и сева гораздо рентабельнее традиционных технологий.



Полную информацию о технологиях, линейке производимой техники и способах подбора оптимального технического обеспечения посетители выставки смогут получить на стенде ООО «Лилиани» № В510.



Для получения бесплатного пригласительного билета на выставку от компании «Лилиани» направьте запрос на электронный ящик yurchenko@liliani.ru.



Выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2017» является ежегодной и проводится при поддержке Комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам, Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Минсельхоза РФ, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ТПП РФ и ряда отраслевых союзов и ассоциаций.

