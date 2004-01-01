Одним из лидеров среди поставщиков вентиляционного оборудования на российском рынке остается компания Hartmann Lebensmitteltechnik Anlagenbau GmbH, предлагающая потребителям безупречный инжиниринг и самые современные технологии.



Значение вентиляции для птицефабрики

Обеспечение правильной вентиляции в птичнике складывается из совокупности важных параметров: количества микроорганизмов и пыли, качественного состава воздушного пространства, передвижения воздуха по всем показателям, уровня влажности, температуры.



Грамотная организация вентилирования помещений птицефабрик позволяет поддерживать условия, наиболее благоприятные для птицы, способствующие быстрому росту. В частности, с помощью системы вентиляции обеспечивается оптимальное соотношение влажности и температуры воздуха в помещениях, а также своевременное удаление из воздуха вредных и загрязняющих веществ.



Важно, чтобы оборудование, выбранное для вентилирования помещений птицефабрики, отличалось простотой управления, обладало энергосберегающими свойствами и высокой производительностью. В этом случае можно гарантировать, что вентиляция помещений будет наиболее эффективной.



Виды вентиляции

Классическая система — наиболее распространенный метод вентиляции производственных помещений птицефабрик. Основные составляющие такой схемы — это вытяжные вентиляторы, монтаж которых осуществляется в стенные проемы в торце птичника в необходимом количестве, а также приточные крышные вентиляторы либо приточные утепленные шахты. В приточных шахтах рекомендуется использование конусообразного рассекателя потока для равномерного рассеивания воздуха.



Альтернативой классической схеме вентиляции является туннельная.



В условиях высоких летних температур большая плотность посадки негативно сказывается на физиологическом состоянии птицы, что выражается в снижении продуктивности, повышении выбраковки и отхода кур. Традиционные системы вентиляции в птичниках не позволяют компенсировать отрицательное воздействие высоких температур на птицу. Однако при использовании тоннельной вентиляции скорость движения воздуха в помещении может легко регулироваться, благодаря чему удается достичь комфортный для птицы диапазон температур даже в жаркую погоду. Применение тоннельной системы вентиляции в помещениях с клеточным содержанием позволяет избежать так называемых зон застоя воздуха, где скорость движения потока ниже предельно допустимой нормы. Установка вытяжных вентиляторов производится между рядами клеточных батарей в требуемом количестве. Приток осуществляется через приточные панели, устанавливающиеся в противоположном конце здания.



Система вентиляции фирмы Hartmann GmbH

Вентиляция Hartmann GmbH берет самое лучшее от существующих вариантов, дополняя их инновационными разработками. Управление ведется посредством компьютера, который с помощью датчиков осуществляет непрерывный мониторинг ситуации с плавным переходом вентиляционных ступеней по принципу «минимальная — комбинированная — туннельная».



При этом все климатические процессы регулируются автоматически. Отопление помещений осуществляется при помощи высокопроизводительных генераторов и тепловентиляторов. Системы Hartmann GmbH обеспечивают на всей площади птичника однородные климатические параметры, с температурным разбросом менее одного градуса. Такой инновационный подход позволяет существенно увеличить ежедневные привесы.



Мощность системы и заданный микроклимат конфигурируются индивидуально, в соответствии с требованиями пользователя. Но существует возможность создания участков с разными климатическими параметрами.



При необходимости охлаждения задействуется туннельная вентиляция птичника; ее эффективность может быть повышена дополнительной установкой систем PadCool или TopKlima, также обеспечивающих увлажнение воздуха. Система монохромного освещения создает правильный цветовой оттенок и исключает нежелательные тона; в результате птица становится более спокойной, полноценно отдыхает и активно развивается.



В рамках создания комплексной системы микроклимата в птичниках компания Hartmann GmbH использует оборудование ведущих европейских брендов: Ziehl-Abegg (Германия), Fienhage (Германия), Belimo (Швейцария), Ridder (Голландия) и Reventa (Германия).



В результате птицефабрика получает сразу несколько конкурентных преимуществ:



● оптимальный микроклимат и комфортные условия в животноводческом помещении как в жаркий период года, так и холодной зимой;



● высокоэффективный контроль вентиляции на основе автоматического учета параметров микроклимата в животноводческом помещении и наружных погодных условий;



● полную компенсацию сезонных влияний при характерном для большинства регионов России резко континентальном климате;



● возможность тонкой настройки и управления вентиляцией в зависимости от биологических данных и возраста животных;



● энергосберегающее управление системой вентиляции и совмещение светового режима при помощи ночной корректировки и текущих измерений СО²;



● опцию Optisec-control™

(Оптисек-контроль™), автоматически регулирующую оптимальные настройки отопления и вентиляции, что гарантирует минимальные затраты на обогрев;



● возможность управления вентиляцией с дополнительной опцией HumiTemp®, (ХумиТемп®) которая позволяет создавать микроклимат на основе действительно ощущаемой животными температуры;



● широкий диапазон возможностей удаленного управления микроклиматом, наблюдения, архивирования и анализа текущих данных всей системы, а также анимацию общего концепта вентиляции в помещении для удобного визуального наблюдения.

