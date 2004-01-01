Эти и другие вопросы поднимут ведущие игроки отраслевого рынка 7 февраля 2017 года на бизнес-форуме «Животноводство России на пути освоения внутренних и внешних рынков» — ключевом деловом мероприятии выставки № 1 для профессионалов животноводства и птицеводства в России «АгроФарм-2017».



Организатором бизнес-форума выступают Министерство сельского хозяйство Российской Федерации, АО «ВДНХ» и ДЛГ е. Ф.



В ходе первой части мероприятия участники обсудят стратегические цели развития отрасли, экспортный потенциал, качество и требования к продукции животного происхождения на экспорт, а также инструменты продвижения продукции животноводства на внешний рынок. Во второй части форума, руководители ведущих агрохолдингов нашей страны поделятся собственным опытом выхода на внешний рынок, о возможностях, рисках и существующих проблемах. И в формате дискуссии, участники совместно попробуют определить практические шаги, необходимые для успешного продвижения российского продукта животного происхождения на экспортный рынок.



В работе примут участие руководители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Россельхознадзора, Минэкономразвития Российской Федерации, представители деловых и научных кругов, руководители ведущих российских агрохолдингов, отраслевых союзов и ассоциаций, профильные СМИ.



Традиционно участие в мероприятиях деловой программы «АгроФарм» для предварительно зарегистрированных посетителей бесплатное.





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Будем рады видеть вас в числе гостей главной выставки российских животноводов и птицеводов «АгроФарм-2017» (7 — 9 февраля 2017 г., Москва, ВДНХ, 75 павильон)!



АО «ВДНХ», ДЛГ Интернэшнл ГмбХ (Германия).

Спонсор регистрации: Концерн GEA.



Официальная поддержка: Министерство сельского хозяйства РФ, Правительство Москвы, Национальный союз производителей молока, Национальный Союз свиноводов, Российский птицеводческий союз, Национальная ассоциация скотопромышленников России.





