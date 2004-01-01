Фото: МЕГАМИКС
Итоги 2016 года: рекордный рост производства «МЕГАМИКС»
Холдинг провел подсчет основных производственных показателейЯнварь 2017
По итогам года совокупный объем производства «МЕГАМИКС» составил более 50 тыс. тонн готовой продукции или 90 тыс. тонн при пересчете на 1% премикс. Это означает, что в 2016 году на основе премиксов холдинга было произведено порядка 9 млн. комбикормов. В результате, Группа компаний «МЕГАМИКС» стала крупнейшим российским производителем премиксов.
По словам генерального директора компании Василия Фризена, в 2017 году компания продолжит стратегию расширения географии присутствия на российском рынке и развития партнерских отношений.
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