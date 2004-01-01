По итогам года совокупный объем производства «МЕГАМИКС» составил более 50 тыс. тонн готовой продукции или 90 тыс. тонн при пересчете на 1% премикс. Это означает, что в 2016 году на основе премиксов холдинга было произведено порядка 9 млн. комбикормов. В результате, Группа компаний «МЕГАМИКС» стала крупнейшим российским производителем премиксов.



По словам генерального директора компании Василия Фризена, в 2017 году компания продолжит стратегию расширения географии присутствия на российском рынке и развития партнерских отношений.

