В 2016 году в дилерскую сеть AGCO-RM вошли компании «Матрикс Универсал» и ТД «Агромаркет», которые будут работать в Республике Башкортостан и Пермском крае. Оба региона являются зонами рискованного земледелия с непредсказуемым климатом, поэтому выбор AGCO-RM был сделан в пользу компаний, активно вовлеченных в аграрный бизнес и обладающих знанием местной специфики.



Также в минувшем году были расширены зоны ответственности двух давних партнеров AGCO-RM: дилеров «Новатех» и «Кузница». «Новатех» открыла дилерские центры в Ставропольском крае и Оренбургской области, а «Кузница» расширила сеть в Кировской области. Обе компании успешно развивают многофилиальную структуру, предоставляют полный спектр услуг в регионах присутствия и предлагают комплексные решения под любые запросы сельхозпроизводителей.



Ряд дилеров AGCO-RM в 2016 году увеличили присутствие в своих зонах ответственности. Так, «Сибирская сервисная компания» открыла новый дилерский центр на Дальнем Востоке в районе Уссурийска. Этот центр станет базой для обслуживания всего Приморского края, где активно развиваются как крупные агрохолдинги, так и частные фермеры.







Всего на территории России за прошлый год появились восемь новых дилерских центров AGCO-RM: «Новатех» (Ставропольский край и Оренбургская область), «Кузница» (Республика Мордовия и Кировская область), «Сибирская сервисная компания» (Приморский край), «АгроЦентрЗахарово» (Ярославская область), «Матрикс Универсал» (Республика Башкортостан) и «ТД Агромаркет» (Пермский край).



Партнеры в регионах организуют основной дилерский центр, мобильные сервисные мастерские, а также, при необходимости, — дополнительные точки обслуживания. В каждой точке дилерского присутствия доступны следующие услуги: консультация клиентов при покупке новой техники, оформление финансовых программ, сервисное обслуживание и возможность заказа запасных частей. В основных центрах организуются демонстрационные площадки с техникой, склады запчастей, ремонтные зоны, классы для обучения операторов и технического персонала.



Каждый дилерский центр AGCO-RM является частью международной системы дилеров AGCO. При необходимости, сотрудники на точках продаж могут связаться с заводом-изготовителем, воспользоваться единой системой накопления и обмена знаний. Дилерам доступна информация о наличии запчастей на других складах, а система ежедневной доставки позволяет быстро поставить нужную деталь в любой регион. Всем покупателям AGCO-RM предлагаются программы розничного финансирования AGCO Finance, а также собственные программы дилеров по финансированию складских единиц техники и запчастей.



Дилеры AGCO-RM представлены в 59 регионах России, их зоны ответственности покрывают 94,4% рынка сельскохозяйственной техники. В России AGCO-RM сотрудничает с 13 компаниями, представленными 50 дилерскими центрами по всей стране. Среднее расстояние до покупателя составляет 250 км.

