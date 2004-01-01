В свиноводстве экономический успех зависит в первую очередь от продуктивности стада: когда много поросят на одну свиноматку, низкая смертность, хорошая конверсия корма и большие привесы. Такие результаты возможны только если животные здоровы и важную роль в этом играет создание оптимального микроклимата в животноводческих корпусах.



Благоприятный микроклимат складывается из нескольких составляющих:



Регулировка температуры таким образом, чтобы животные всех групп, независимо от возраста чувствовали себя хорошо.

Равномерное распределение приточного воздуха для достижения одинаковой температуры и качества воздуха во всем корпусе.



Подача воздуха без образования сквозняков, так как свиньи очень восприимчивы к сквознякам.



Возможность вытяжки влаги, вредных газов (аммиака, CO² и др.), пыли и избытка тепла из корпуса благодаря использованию вентиляционной системы.



Правильный подбор и размещение вентиляционного оборудования. Бесперебойная работа систем вентиляции имеет решающее значение при низких температурах атмосферного воздуха, становясь крайне важным экономическим фактором.



Вентиляционная система должна быть проста и интуитивно понятна в обслуживании.



Системы вентиляции

Различают принудительную и естественную вентиляцию корпусов. При естественной вентиляторы не используют. Вентиляция происходит благодаря восходящему тепловому потоку воздуха, ветру. Для континентального климата России естественная система вентиляции не подходит.



То же можно сказать о принудительной вентиляции туннельного типа, которую при содержании свиней имеет смысл использовать только в тропических и субтропических регионах, где наблюдается экстремальная жара и одновременно высокие показатели влажности воздуха.



Различают системы вентиляции также по силе поддержания давления воздушного потока: пониженная, постоянная, повышенная. Раньше вентиляция повышенного давления использовалась зачастую в больших свиноводческих комплексах (особенно, в моноблоках). Но при использовании данной системы происходит, чаще всего, неравномерное распределение потока. Это приводит к возникновению сквозняков. Кроме того, сопровождается очень высоким потреблением энергии. Поэтому современные системы работают на поддержание пониженного давления.



Важно что бы все вентиляторы были снабжены регулируемым механизмом частоты вращения и имели дроссельный клапан. Учитывать приходится многое. На помощь приходят современные системы климат-контроля с сенсорным экраном, благодаря которым управление всем комплексом вентиляционных процессов становится простым и наглядным, а энергоэффективность — оптимальной.



Обратим внимание на то, где именно устанавливаются вентиляционные вытяжки. Их необходимо размещать как можно ближе к поголовью, обеспечивая чистый воздух непосредственно среди животных, а не под кровлей. При этом используются вытяжные шахты или вытяжки под полом.



Вытяжка загрязненного воздуха и обеспечение притока свежего — суть организации вентиляционной системы.



Кроме сказанного выше, системы разделяются и по методу организации воздушных потоков. В России успешно применяются следующие:



1. Система рассеянной вентиляции/Перфорированные потолки.



Воздух поступает в помещение (в животноводческий корпус) через перфорированные изоляционные панели, благодаря маленьким отверстиям которых возникает распылительный эффект, таким образом, происходит равномерное распределение воздуха без возникновения в корпусе сквозняков. Конечно, данная система связана со значительными инвестиционными расходами. Но с другой стороны, потолки из стекловолокна едва стоят дешевле, и при этом подвержены быстрому загрязнению и подлежат частой замене.



2. Система струйной вентиляции.



В корпусе достигается относительно равномерное высокое разрежение. Приточный воздух поступает в корпус через специальный воздухозаборник. Это могут быть настенные клапаны, потолочные клапаны, приточные шахты с распределителями приточного воздуха, напольные клапаны. Благодаря разрежению, приточный воздух с высокой скоростью поступает в корпус и равномерно распределяется под кровлей корпуса. Лишь после этого предварительно прогретый воздух проникает в зону нахождения животных.



Преимуществом данной системы являются небольшие инвестиционные затраты. Но как раз при очень низкой температуре воздуха возникают часто проблемы с такой системой. Во-первых, холодный воздух очень «тяжелый». Опасность заключается в том, что воздух слишком быстро попадет в животноводческое помещение, что приводит к холодным сквознякам и повышенной заболеваемости. При этом зачастую наблюдается обледенение приточных элементов, из-за чего вентиляционная система не может дальше работать должным образом.



Таких проблем можно избежать, если приточный воздух предварительно прогревается центрально и затем распределяется по каналам воздухозаборников. Фирма Hartmann GmbH имеет положительный опыт использования метода, когда приточный воздух поступает и предварительно прогревается в центральных помещениях и лишь затем, по каналам под коридором, проходит в залы содержания животных. В данном случае воздух распределяется по специально разработанным для данной системы напольным клапанам. Благодаря центральному поступлению приточный воздух может также охлаждаться с помощью системы Pad Cooling (Пэд кулинг) (как при центральном кондиционировании воздуха в больших офисных или жилых зданиях). Таким образом, поступающий приточный воздух в зимний и летний период имеет оптимальную температуру, что оказывает позитивное влияние на продуктивность животных. Данная система оптимальна, хотя необходимое количество приточных каналов ведёт к существенному повышению строительных затрат.



3. Система приточной вентиляции со смешивающими вентиляторами.



Исходя из нашего опыта, свиноводческие предприятия желающие достичь самого высокого уровня производительности (одновременно не выходя за рамки допустимых инвестиционных затрат) свой выбор останавливают чаще всего на вентиляционной системе СМЕШИВАНИЯ воздуха, предлагаемой компанией Hartmann GmbH.



Благодаря специальной конструкции дроссельного клапана количество подаваемого приточного воздуха в этой системе четко регулируется. Эффективный, с регулируемой частотой вращения смешивающий вентилятор производит смешение приточного воздуха с воздухом в помещении и распределяет его равномерно по всему пространству нахождения свиней. Воздух предварительно прогревается, предотвращая сквозняк в зоне нахождения животных и при этом отсутствует обледенение вентиляционной шахты (даже при очень низкой температуре за «бортом»), что весьма существенно.



Если здание животноводческого корпуса достаточно высокое, такая система превосходит другие по обеспечению высокой производительности, как в новых корпусах, так и при реконструкции старых. Инвестиционные издержки в этом случае экономически оправданы.



Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод: правильный выбор системы вентиляции и её конкретного размещения, оказывает большое влияние на здоровье животных, а значит и на производительность всего стада. Поэтому при выборе вентиляционной системы необходимо принять во внимание не только инвестиционные затраты, но и ожидаемую производительность животных, достижение оптимальной рентабельности. Для эффективного производства свинины компания Hartmann GmbH предлагает систему приточной вентиляции со смешивающими вентиляторами в качестве самого оптимального варианта. Она оправдывает инвестиционные затраты и обеспечивает самую высокую экономическую отдачу.







Уве Крамер, руководитель проектов отдела по свиноводству, индейководству и утководству компании «Hartmann GmbH»

