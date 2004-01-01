Выставка «AgroFarm-2017» пройдет в Москве на ВДНХ 7−9 февраля 2017 года и объединит на своей площадке животноводов, производителей и поставщиков техники, кормов и ветпрепаратов.



Для животноводов технология хранения зерна в пластиковых рукавах должна быть особенно интересна. Возможности, которые она открывает по хранению влажного зерна и размещению пункта хранения в любой точке хозяйства, могут изменить подход к хранению кормовых баз для КРС и птицы.



Зерноупаковочная машина с системой внесения консервантов позволяет решать вопрос с одновременным добавлением консерванта при закладке и распределяет консервант сбалансированно по всему рукаву. Ручное внесение консерванта лейкой или аналогичными приспособлениями не обеспечивает равномерного его распределения в зерновой массе.



Технология хранения в рукавах интересна и для других направлений в сельском хозяйстве. Для МЭЗ она представляет решение в вопросе хранения маслосемян и шротов, для животноводов и птицеводов служит для хранения сырья и кормов. Крупозаводы и спиртзаводы могут также хранить сырье, а мукомольные предприятия — зерно и отруби.



Зернотрейдеры применяют технологию для консолидации товарных партий в регионах в местах покупки и последующей отгрузки покупателям напрямую.



Данная концепция интересна и для элеваторов: можно увеличить объемы складируемого зерна, приемные мощности и количество вагонов в сутки, которое способен отгрузить элеватор.



В стратегическом плане сочетание технологий «мобильного элеватора» и мобильной перевалки обеспечивает важное преимущество — независимость от подрядчиков — элеваторов и перевозчиков, а в экономическом плане дает существенное сокращение инвестиционных и операционных затрат.



Так же на нашем стенде вы сможете больше узнать о трехзвенных системах уборки и сева с добавление бункеров-перегрузчиков.



Во время уборки бункер позволяет осуществлять выгрузку комбайнов на ходу, исключая тем самым простои техники и повышая производительность в среднем на 35%.



Во время сева бункер-перегрузчик используется для скоростной загрузки сеялок, что обеспечивает сокращение времени загрузки в 6−7 раз и средний рост производительности посевных комплексов на 30%.



Следует отметить, что все представленные технологии просты во внедрении и применении, но при этом дают серьезный экономический эффект. Их комплексное использование позволяет в разы повысить рентабельность бизнеса.



Приглашаем посетить нашу экспозицию: стенд № К04.



Для получения бесплатного пригласительного билета на выставку от компании «Лилиани» направьте запрос на электронный ящик yurchenko@liliani.ru.

