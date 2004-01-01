Эти новые машины вобрали в себя все лучшее от уже полюбившихся сельхозтоваропроизводителям 2-х шнековых моделей PROFILE: невысокие требования по мощности, качество смешивания, более компактная конструкция



Однако разница лежит в геометрии. Линейка кормосмесителей КУН PROFILE разрабатывалась для лучшего сочетания «общая высота/ полезная емкость». Например, высота 14 кубовых моделей не превышает 3,00 м.



Для одношнековых PROFILE доступно множество конфигураций!



Доступные с емкостью бункера 9 — 15 куб. м. для молочного поголовья от 45 до 110 (зависит от содержания волокна).

Линейка PROFILE доступна в нескольких конфигурациях:



Модели DL: выгрузное окно или наклонный конвейер, Модели CL: раздача посредством поперечного конвейера, Модели PLUS: с выдувающей турбиной.



Для ответа любым задачам, КУН предлагает множество решений: комбинация различных окон выгрузки, наклонные конвейеры 800 и 1100 мм, передний или задний поперечный конвейер (модель CL) для коровников без отдельных выходов.

Наращивайте емкость: как и для всех кормосмесителей КУН, емкость одношнековых PROFILE может быть увеличена установкой надставок.

Одношнековые кормосмесители PROFILE: быстрое и качественное перемешивание!



Вертикальные кормосмесители с одним шнеком: доступно несколько регулировок положения 8-ми ножей шнека, что позволяет выбрать агрессивность для измельчения грубых кормов.

«Двойной виток» шнека позволяет максимально быстро растрепать и перемешать массу.

Ломаный профиль бункера дает максимальную жесткость и ускоряет процесс перемешивания и измельчения длинноволокнистой массы создавая эффект противоножа.

Одношнековые кормосмесители PROFILE: модификация PLUS для большей универсальности:

Система VENTIDRIVE позволяет кормосмесителю работать как выдуватель подстилки. Запатентованное асимметричное окно выгрузки соломы гарантирует равномерность потока.

Благодаря большому диаметру турбины создается достаточное усилие для разбрасывания на дистанцию до 18 метров.

Устанавливаемый опционально, поворотный раструб позволяет выдувать массу на правую или левую стороны.

Одношнековые кормосмесители PROFILE: создан надежным!



Интегрированное шасси для долгого срока службы с сохранением небольшой габаритной высоты без влияния на дорожный просвет.



Угловой редуктор шнека построен по технологии КУН. Будьте уверены, технология успешно используется на 3-х шнековых кормосмесителях с емкостью бункера до 45 куб. м. Редуктор с приводным валом на двойной опоре позволяет успешно избегать перегрузки при одновременной загрузке 2-х рулонов.



Все кормосмесители серии Profile стандартно оборудуются электронной весовой системой KDW 341. Программируемая, она позволяет задавать рационы на голову или группу животных (200 ячеек памяти — например, 25 рационов, состоящих из 8 ингредиентов). Так же опционально доступна установка терминала KDW 361, который в сочетании с системой мониторинга KUHN Feed Tracker поможет оптимизировать все процессы, происходящие на ферме.

