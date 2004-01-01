Линейка смесителей-кормораздатчиков. Все преимущества PROFILE с одним шнеком!
КУН расширяет линейку техники для приготовления и раздачи кормов новой серией вертикальных одношнековых кормосмесителей моделей PROFILE DL, CL и PLUSФевраль 2017
Эти новые машины вобрали в себя все лучшее от уже полюбившихся сельхозтоваропроизводителям 2-х шнековых моделей PROFILE: невысокие требования по мощности, качество смешивания, более компактная конструкция
Однако разница лежит в геометрии. Линейка кормосмесителей КУН PROFILE разрабатывалась для лучшего сочетания «общая высота/ полезная емкость». Например, высота 14 кубовых моделей не превышает 3,00 м.
Для одношнековых PROFILE доступно множество конфигураций!
- Доступные с емкостью бункера 9 — 15 куб. м. для молочного поголовья от 45 до 110 (зависит от содержания волокна).
- Линейка PROFILE доступна в нескольких конфигурациях:
- Модели DL: выгрузное окно или наклонный конвейер,
- Модели CL: раздача посредством поперечного конвейера,
- Модели PLUS: с выдувающей турбиной.
- Для ответа любым задачам, КУН предлагает множество решений: комбинация различных окон выгрузки, наклонные конвейеры 800 и 1100 мм, передний или задний поперечный конвейер (модель CL) для коровников без отдельных выходов.
- Наращивайте емкость: как и для всех кормосмесителей КУН, емкость одношнековых PROFILE может быть увеличена установкой надставок.
Одношнековые кормосмесители PROFILE: быстрое и качественное перемешивание!
- Вертикальные кормосмесители с одним шнеком: доступно несколько регулировок положения 8-ми ножей шнека, что позволяет выбрать агрессивность для измельчения грубых кормов.
- «Двойной виток» шнека позволяет максимально быстро растрепать и перемешать массу.
- Ломаный профиль бункера дает максимальную жесткость и ускоряет процесс перемешивания и измельчения длинноволокнистой массы создавая эффект противоножа.
- Одношнековые кормосмесители PROFILE: модификация PLUS для большей универсальности:
- Система VENTIDRIVE позволяет кормосмесителю работать как выдуватель подстилки. Запатентованное асимметричное окно выгрузки соломы гарантирует равномерность потока.
- Благодаря большому диаметру турбины создается достаточное усилие для разбрасывания на дистанцию до 18 метров.
- Устанавливаемый опционально, поворотный раструб позволяет выдувать массу на правую или левую стороны.
Одношнековые кормосмесители PROFILE: создан надежным!
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Интегрированное шасси для долгого срока службы с сохранением небольшой габаритной высоты без влияния на дорожный просвет.
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Угловой редуктор шнека построен по технологии КУН. Будьте уверены, технология успешно используется на 3-х шнековых кормосмесителях с емкостью бункера до 45 куб. м. Редуктор с приводным валом на двойной опоре позволяет успешно избегать перегрузки при одновременной загрузке 2-х рулонов.
Все кормосмесители серии Profile стандартно оборудуются электронной весовой системой KDW 341. Программируемая, она позволяет задавать рационы на голову или группу животных (200 ячеек памяти — например, 25 рационов, состоящих из 8 ингредиентов). Так же опционально доступна установка терминала KDW 361, который в сочетании с системой мониторинга KUHN Feed Tracker поможет оптимизировать все процессы, происходящие на ферме.
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