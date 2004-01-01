2 февраля российским ученым была вручена награда Правительства России в области науки и техники. Одним из 156 лауреатов премии стал сотрудник ГК «МЕГАМИКС», специалист по кормам для птицеводства, кандидат биологических наук Сергей Иванов.



Представленная работа выполнена в соавторстве с тремя российскими НИИ при поддержке грантов Президента РФ и Российского научного фонда. С помощью научных разработок решается важнейшая проблема повышения продовольственной безопасности за счёт внедрения в животноводство новых ресурсосберегающих технологий.



В рамках работы созданы 15 базовых технологий пищевых производств, 15 пищевых и биологически активных добавок, разработано 46 национальных и межгосударственных стандартов, 25 новых видов кормовых средств. Многие разработки награждены дипломами, грамотами и медалями на международных и российских выставках, в т. ч. «Золотая осень» (Москва, ВВЦ).



Отличительный знак вручила министр образования и науки РФ Ольга Васильева. В торжественной церемонии награждения принял участие председатель правительства Дмитрий Медведев.

