Герои сельского хозяйства: Премия правительства РФ вручена ученому из «МЕГАМИКС»
Специалист по кормлению, к. б.н. Сергей Иванов стал лауреатом государственной премии.Февраль 2017
2 февраля российским ученым была вручена награда Правительства России в области науки и техники. Одним из 156 лауреатов премии стал сотрудник ГК «МЕГАМИКС», специалист по кормам для птицеводства, кандидат биологических наук Сергей Иванов.
Представленная работа выполнена в соавторстве с тремя российскими НИИ при поддержке грантов Президента РФ и Российского научного фонда. С помощью научных разработок решается важнейшая проблема повышения продовольственной безопасности за счёт внедрения в животноводство новых ресурсосберегающих технологий.
В рамках работы созданы 15 базовых технологий пищевых производств, 15 пищевых и биологически активных добавок, разработано 46 национальных и межгосударственных стандартов, 25 новых видов кормовых средств. Многие разработки награждены дипломами, грамотами и медалями на международных и российских выставках,
Отличительный знак вручила министр образования и науки РФ Ольга Васильева. В торжественной церемонии награждения принял участие председатель правительства Дмитрий Медведев.
Написать комментарий