Победа Knox™ на конкурсе инноваций на выставке «Фрутлогистика 2017» в Берлине
В пятницу 10 февраля 2017 г. в одиннадцатый раз состоялся конкурс Innovation Award на выставке «Фрутлогистика» (Fruit Logistica). Более 70 000 посетителям выставки было предложено проголосовать за одного наиболее достойного номинанта из десятиФевраль 2017
Для компании «Райк Цваан» чрезвычайно большая честь и гордость сообщить, что инновация Knox™ стала победителем конкурса. «Награда Innovation Award 2017- приятный бонус за более, чем десять лет интенсивной селекционной работы. Мы от всей души благодарим посетителей за их голоса, а наших партнеров по цепочке продаж — за их веру в Knox», — сказала Бауке ван Лентерен (Bauke ван Lenteren), специалист по маркетингу листовых культур.
Knox™ — это свойство салата, полученное способом естественной селекции, которое позволяет замедлить процесс окисления салата после нарезки и отсрочить появление коричневой кромки. Компания «Райк Цваан» впервые представила свою разработку в сентябре 2015 года, после десяти лет исследовательской работы. Такое свойство предоставляет значительные преимущества для всей цепочки продаж, в том числе, позволяет уменьшить количество отходов на перерабатывающих предприятиях и в розничных сетях. Новая характеристика поможет стимулировать потребителей больше и чаще покупать свеженарезанный салат, потому что теперь он имеет более длительный срок хранения.
Меняем правила игры
Во время Фрутлогистики производители, переработчики и представители розничной торговли со всего мира проявили огромный интерес к нашей инновации, по словам Бауке ван Лентерен: «Посетители были приятно удивлены, что мы специально разработали Knox в ответ на пожелания большинства перерабатывающих компаний. Продажи свеженарезанного и пакетированного салата стремительно растут в течение многих лет, но окисление остается одной из нерешенных проблем. Инновация Knox существенно увеличивает срок годности при хранении, что позволяет предприятиям розничной торговли улучшить управление запасами и снизить количество отходов. Наши партнёры из розничных сетей сообщили нам, что сохранение продукта дольше даже на один дополнительный день помогает снизить количество отходов на 25%. Поэтому их энтузиазм так высок».
Запуск инновации Knox™ на рынок
Кампания по продвижению инновации Knox на различных рынках будет продолжаться в течение 2017 года. Перерабатывающие компании в Великобритании, Швейцарии, Польше, Австралии и США уже работают с несколькими сортами Knox. В других странах мы планируем развернуть масштабные испытания. В то же время «Райк Цваан» будет продолжать селекционные исследования, чтобы все типы салата обладали свойством Knox. Премия Fruit Logistica Innovation Award — это самая престижная награда в международной индустрии фруктов и овощей, поэтому она, несомненно, станет хорошим стимулом для достижения нашей цели.
«Райк Цваан» благодарит всех посетителей выставки «Фрутлогистика», которые проголосовали за Knox.
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