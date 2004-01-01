Для компании «Райк Цваан» чрезвычайно большая честь и гордость сообщить, что инновация Knox™ стала победителем конкурса. «Награда Innovation Award 2017- приятный бонус за более, чем десять лет интенсивной селекционной работы. Мы от всей души благодарим посетителей за их голоса, а наших партнеров по цепочке продаж — за их веру в Knox», — сказала Бауке ван Лентерен (Bauke ван Lenteren), специалист по маркетингу листовых культур.



Knox™ — это свойство салата, полученное способом естественной селекции, которое позволяет замедлить процесс окисления салата после нарезки и отсрочить появление коричневой кромки. Компания «Райк Цваан» впервые представила свою разработку в сентябре 2015 года, после десяти лет исследовательской работы. Такое свойство предоставляет значительные преимущества для всей цепочки продаж, в том числе, позволяет уменьшить количество отходов на перерабатывающих предприятиях и в розничных сетях. Новая характеристика поможет стимулировать потребителей больше и чаще покупать свеженарезанный салат, потому что теперь он имеет более длительный срок хранения.



Меняем правила игры

Во время Фрутлогистики производители, переработчики и представители розничной торговли со всего мира проявили огромный интерес к нашей инновации, по словам Бауке ван Лентерен: «Посетители были приятно удивлены, что мы специально разработали Knox в ответ на пожелания большинства перерабатывающих компаний. Продажи свеженарезанного и пакетированного салата стремительно растут в течение многих лет, но окисление остается одной из нерешенных проблем. Инновация Knox существенно увеличивает срок годности при хранении, что позволяет предприятиям розничной торговли улучшить управление запасами и снизить количество отходов. Наши партнёры из розничных сетей сообщили нам, что сохранение продукта дольше даже на один дополнительный день помогает снизить количество отходов на 25%. Поэтому их энтузиазм так высок».



Запуск инновации Knox™ на рынок

Кампания по продвижению инновации Knox на различных рынках будет продолжаться в течение 2017 года. Перерабатывающие компании в Великобритании, Швейцарии, Польше, Австралии и США уже работают с несколькими сортами Knox. В других странах мы планируем развернуть масштабные испытания. В то же время «Райк Цваан» будет продолжать селекционные исследования, чтобы все типы салата обладали свойством Knox. Премия Fruit Logistica Innovation Award — это самая престижная награда в международной индустрии фруктов и овощей, поэтому она, несомненно, станет хорошим стимулом для достижения нашей цели.



«Райк Цваан» благодарит всех посетителей выставки «Фрутлогистика», которые проголосовали за Knox.

