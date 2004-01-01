В пресс-конференции приняли участие председатель совета директоров АО «ИСУЗУ РУС» Ямазаки Редзи, генеральный директор АО «ИСУЗУ РУС» Фабрис Горлье, операционный директор АО «ИСУЗУ РУС» Игорь Давыдов.



«На сегодняшний день ISUZU является лидером по показателям продаж грузовой техники в России среди иностранных брендов. Согласно статистическим данным* за прошедшие 4 года доля компании на рынке среди азиатских брендов выросла с 6,6% до 44,7%. По сравнению с предыдущим годом, эти показатели увеличились на 5,9%, что составило 2 700 единиц техники, отгруженной дилерам (без учета пикапа ISUZU D-Max). Однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом и в текущем году планируем увеличить продажи нашей техники в России на 25%", — заявил Фабрис Горлье.



По данным ведущего информационного агентства «Автостат Инфо», в 2016 году компания Isuzu продала больше всех грузовых автомобилей среди иностранных производителей коммерческой техники, показав рост в 7,8%, на втором месте среди иномарок — Scania, на третьем — MAN.



Среди основных выполненных проектов 2016 года стало открытие двух складов в Москве и Владивостоке. Данный шаг позволил снизить сроки поставок запасных частей, а также расширить ассортимент на 20%.



В 2016 году компания начала работу в сегменте B2C, выпустив на рынок пикап D-Max. Российский завод Isuzu выпускает широкую гамму грузовых автомобилей, представленных на российском рынке. В 2016 году с конвейера сошел 20-тысячный грузовик, а в текущем году ожидается выпуск более 3000 единиц техники на заводе в Ульяновске.



Представители ISUZU рассказали об основных направлениях работы в России, в частности, о старте производства грузовых автомобилей тяжелой серии (GIGA) в Ульяновске и начале продаж пикапов ISUZU D-Max.



Комплектации пикапов ISUZU D-Max (TERRA, AQUA, AIR, FLAME, ENERGY), в том числе, сертифицированная модификация Arctic Trucks AT35, предназначенная для эксплуатации в тяжелых условиях бездорожья, были представлены в рамках пресс-конференции.



В 2017 году компания ИСУЗУ РУС планирует расширить свой модельный ряд выводом на российский рынок новинок — полноприводного автомобиля на шасси ISUZU NMS85 и автомобиля с газовым двигателем на шасси ISUZU NPR82/CNG. Кроме этого, на 2017 год намечен полный переход автомобилей серии N/F на экологический стандарт двигателей Евро 5.



По последним данным «Автостат Инфо», российский парк коммерческих автомобилей насчитывает более 70 000 машин ISUZU, его обслуживание является ключевым приоритетом в работе компании. Так, важным этапом работы станет совершенствование послепродажных услуг, в частности продвижение сервисных контрактов, которые позволяют клиентам ISUZU четко планировать бюджет и экономить около 20% на обслуживании техники.



Развитая дилерская сеть по всей России, состоящая из 52 партнерских центров, позволяет компании ISUZU выстраивать эффективные и качественные отношения с клиентами.



*AEB (Association of European Business)





** http://avtostat-info.com/News/4605

