Сельхозтехника отечественного производства по конкурентоспособным ценам будет представлена на выставке «Молочная и мясная индустрия»
С 28 февраля по 03 марта 2017 г. в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет 15-я Юбилейная международная выставка оборудования и технологий для животноводства, молочного и мясного производств «Молочная и мясная индустрия 2017»Февраль 2017
В этом году выставка значительно расширит ассортимент представленной экспонентами продукции. Свою работу начнут новые разделы выставки: «Корма в скотоводстве» и «Средства механизации».
Использование современных средств механизации благоприятно сказывается не только на производственных показателях и экономических факторах, но и влияет на характер работы фермерского хозяйства. Сегодняшняя сельскохозяйственная техника различного назначения помогает решать задачи по диверсификации сельхозпроизводства.
Только на выставке «Молочная и мясная индустрия» будет представлена сельхозтехника российского производства по конкурентоспособным ценам от ведущих отечественных производителей.
В экспозиции выставки будут представлены:
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Комбайн модели RSM 1401 предназначен для средних животноводческих хозяйств
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Единственный тюковый пресс-подборщик Tukan комплектации Luxe для небольших фермерских хозяйств с низким уровнем механизации заготовки кормов отечественного производства
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Трактор c шарнирно-сочлененной рамой VERSATILE 2375
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Линейка производимых самоходных кормоуборочных комбайнов «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» — КВК-8060, КВК-800 и КСК-600 (для крупных, средних и мелких хозяйств соответственно).
Эту технику можно будет увидеть на выставке, а также переговорить непосредственно с производителями о технических особенностях и производственных возможностях, получить необходимые консультации. Многие производители предоставляют различные льготные условия приобретения техники для российских сельхозпредприятий.
Для посещения выставки необходимо получить электронный билет на сайте выставки www.md-expo.ru
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