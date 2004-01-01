В этом году выставка значительно расширит ассортимент представленной экспонентами продукции. Свою работу начнут новые разделы выставки: «Корма в скотоводстве» и «Средства механизации».



Использование современных средств механизации благоприятно сказывается не только на производственных показателях и экономических факторах, но и влияет на характер работы фермерского хозяйства. Сегодняшняя сельскохозяйственная техника различного назначения помогает решать задачи по диверсификации сельхозпроизводства.



Только на выставке «Молочная и мясная индустрия» будет представлена сельхозтехника российского производства по конкурентоспособным ценам от ведущих отечественных производителей.



В экспозиции выставки будут представлены:



Комбайн модели RSM 1401 предназначен для средних животноводческих хозяйств



Единственный тюковый пресс-подборщик Tukan комплектации Luxe для небольших фермерских хозяйств с низким уровнем механизации заготовки кормов отечественного производства



Трактор c шарнирно-сочлененной рамой VERSATILE 2375



Линейка производимых самоходных кормоуборочных комбайнов «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» — КВК-8060, КВК-800 и КСК-600 (для крупных, средних и мелких хозяйств соответственно).



Эту технику можно будет увидеть на выставке, а также переговорить непосредственно с производителями о технических особенностях и производственных возможностях, получить необходимые консультации. Многие производители предоставляют различные льготные условия приобретения техники для российских сельхозпредприятий.



Для посещения выставки необходимо получить электронный билет на сайте выставки www.md-expo.ru

