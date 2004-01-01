Все, что вам необходимо сделать это крутить педали велосипеда и произвести достаточно энергии для появление логотипа Mitas. Тот участник у кого логотип будет светиться дольше всего будет победителем и получит горный велосипед стоимостью примерно 500 евро. Название соревнования «Испытай себя» и посетители могут принять в нем участие в любое время в период проведения выставки с 26 февраля по 2 марта.



Эндрю Майбин, директор по продажам сельскохозяйственных и лесных шин Trelleborg в Европе и России, сказал: «Посредством этого соревнования мы хотели бы выделить основные характеристики сельскохозяйственных шин Mitas: прочные, мощные, с длительным сроком службы. Используя энергию заряда, фермеры будут сохранять зажженным логотип Mitas, так же как сверхмощные сельскохозяйственные шины Mitas используют свою мощность во время обработки почвы, посева и уборки урожая.»



Соревнования «Испытай себя» отражают характер работы в сельском хозяйстве, который всегда меняется, так же, как и езда на велосипеде. Вот почему фермерам необходимы надежные, качественные и мощные шины, которые используют мощные машин на земле. Испытывая свою силу на стенде Mitas, фермеры будут взаимодействовать с брендом; помогая питать энергией логотип и бренд.



Во время проведения соревнований, фермеры имеют возможность увидеть самые мощные шины Mitas, производящиеся в настоящее время. На стенде Mitas, который является составной частью Trelleborg Group, представит на выставке SIMA в Париже новую, мощную шину 1000/50 R 25 SFT, для сверхмощных специализированных машин таких как картофелеуборочные комбайны и самоходные разбрызгиватели. Другие основные шины из ассортимента сельскохозяйственных шин будут включать шину для циклической уборки (CHO), флотационную шину Agriterra, сверх гибкую (VF) шину HC

2000, подходящие для сверхмощных тракторов и муниципальных шин.



Мэйбин добавил: «Мы хотели бы призвать всех фермеров и посетителей принять участие в нашем соревновании, чтобы проверить свою выносливость и силу. Мы полагаем, что таким образом мы сможем мотивировать фермеров показать свою силу, потому что сильным фермерам нужны мощные шины «.



Подробную информацию и условия можно найти здесь: www.mitas-tyres.com/fr/a-propos-de/testez-votre-puissance-reglement-du-concours

