Дмитрий Иевлев, генеральный директор «Авто-ПЭК», транспортного парка компании «ПЭК», отметил: «Собственные автомобили — это гарантия сохранности грузов наших клиентов. В прошлом году мы расширяли автопарк в большей степени средне- и малотоннажными машинами. В 2017 году мы решили приобрести большегрузы немецкого концерна, собранные в России».



Грузовики Mercedes-Benz Actros 1841LS в парке компании — это первые автомобили марки Mercedes-Benz для «ПЭК». Тягачи флагманской модели Actros оборудованы экономичным и надежным двигателем «Мерседес-Бенц» OM 501 LAV/3 мощностью 408 л. с. экологического стандарта Евро 5, коробкой передач с автоматическим переключением PowerShift, просторной кабиной MegaSpace с кондиционером.



Быстрая окупаемость и экономичность автомобилей Mercedes-Benz являются неоспоримыми преимуществами в принятии решения о покупке и дальнейшей эксплуатации конкретных моделей марки. Убедившись в рентабельности Mercedes-Benz Actros 1841LS, компания «ПЭК» увеличила парк седельных тягачей для магистральных перевозок именно за счет грузовиков концерна Mercedes-Benz.



«Начало сотрудничества с «ПЭК» — это важный этап в продвижении грузовиков Mercedes-Benz на российском рынке коммерческого автотранпорта. Мы рады предложить компании, известной своим высоким уровнем обслуживания, наши автомобили и надеемся на дальнейший рост присутствия марки Mercedes-Benz в парке компании «ПЭК», — отметил генеральный директор ООО «ДК РУС» г-н Хайко Шульце.

