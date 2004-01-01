Компания «ПЭК» приобрела крупную партию грузовиков «Мерседес-Бенц»
ООО «ДК РУС», совместное предприятие концерна «ДАЙМЛЕР АГ» и ПАО «КАМАЗ», и один из крупнейших российских грузоперевозчиков компания «ПЭК» подписали контракт о приобретении 96 единиц Mercedes-Benz Actros 1841LS. Первая отгрузка автомобилей (32 единицы) состоится в конце февраля, остальные — в мае и августе текущего года (по 32 автомобиля)Февраль 2017
Дмитрий Иевлев, генеральный директор «Авто-ПЭК», транспортного парка компании «ПЭК», отметил: «Собственные автомобили — это гарантия сохранности грузов наших клиентов. В прошлом году мы расширяли автопарк в большей степени средне- и малотоннажными машинами. В 2017 году мы решили приобрести большегрузы немецкого концерна, собранные в России».
Грузовики Mercedes-Benz Actros 1841LS в парке компании — это первые автомобили марки Mercedes-Benz для «ПЭК». Тягачи флагманской модели Actros оборудованы экономичным и надежным двигателем «Мерседес-Бенц» OM 501 LAV/3 мощностью 408 л. с. экологического стандарта Евро 5, коробкой передач с автоматическим переключением PowerShift, просторной кабиной MegaSpace с кондиционером.
Быстрая окупаемость и экономичность автомобилей Mercedes-Benz являются неоспоримыми преимуществами в принятии решения о покупке и дальнейшей эксплуатации конкретных моделей марки. Убедившись в рентабельности Mercedes-Benz Actros 1841LS, компания «ПЭК» увеличила парк седельных тягачей для магистральных перевозок именно за счет грузовиков концерна Mercedes-Benz.
«Начало сотрудничества с «ПЭК» — это важный этап в продвижении грузовиков Mercedes-Benz на российском рынке коммерческого автотранпорта. Мы рады предложить компании, известной своим высоким уровнем обслуживания, наши автомобили и надеемся на дальнейший рост присутствия марки Mercedes-Benz в парке компании «ПЭК», — отметил генеральный директор ООО «ДК РУС» г-н Хайко Шульце.
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