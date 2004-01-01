Несмотря на сложную ситуацию на рынке, компания LEMKEN, специалист в области профессионального растениеводства, сумела удержать хорошие позиции в прошлом году и сохранила оборот в размере 325 млн евро практически на уровне предыдущего года. Увеличившееся на 100 человек (до 1405 человек) число сотрудников также включает 56 работников, которые вошли в штат в ходе реинтеграции прежде самостоятельного сварочного цеха.



На основных рынках Европы, прежде всего в Германии и Франции, дела шли не очень хорошо, при этом Великобритании в свете выхода из ЕС удалось удержаться на относительно стабильном уровне. Прирост показали страны Центральной и Восточной Европы, в частности Румыния, Венгрия и Болгария, являющиеся крупнейшими рынками сбыта. Положительные тенденции развития наблюдались и на важном аграрном рынке — в России. Украина даже смогла увеличить оборот вдвое. В десятку лучших рынков, по мнению компании LEMKEN, входят Канада и Китай. В этих странах три года назад семейное предприятие открыло собственные сборочные цеха и центры сбыта.



В общем товарообороте доля Германии составила 26 процентов, доля остальных стран Западной Европы — 28 процентов, доля стран Восточной Европы — 33 процента, доля США/Канады — 6 процентов. Доля экспорта составляет 74 процента: она увеличилась на 5 млн евро и составила 241 млн евро. Положительные результаты наблюдались также в сфере продажи запасных частей, где внедрение новых моделей условий, а также применение новой стратегии развития сервисного обслуживания способствовали увеличению объема сбыта.



В целом в прошедшем году было произведено 12 809 машин. Наибольшая их доля пришлась на плуги, которые по сравнению с предыдущим годом продемонстрировали максимальный рост. К новым машинам, производство которых начнется в 2017 году, относятся пневматические сеялки серии Solitair 25. Кроме того, компания LEMKEN впервые представит на рынке сеялку точного высева Azurit с шириной захвата 6 м. Также появятся новинки в области электронного оборудования: с 2017 года все совместимые с ISOBUS орудия будут оснащены маленьким современным терминалом CCI-50 с 5,6-дюймовым дисплеем. Другие новинки можно будет увидеть на выставке Agritechnica, на которой в ноябре будет представлен большой стенд компании LEMKEN.



«Прошедший год еще раз показал, как сложно прогнозировать отдельные разработки», — говорит исполнительный директор Энтони ван дер Лей, оценивая результаты работы. «В целом мы очень довольны, что до конца года нам удалось реализовать наши амбициозные планы. Этим мы обязаны высокой работоспособности и гибкости наших сотрудников. Кроме того, различные капиталовложения в технологии производства и логистику оправдали себя и позволили максимально использовать производственные мощности».



В 2016 году фактически было завершено строительство ряда новых зданий, в том числе нового учебного центра Agrofarm с производственными цехами и пахотными угодьями для практического обучения дилеров и конечных потребителей. Также было завершено строительство нового филиала по сервисному обслуживанию с большей площадью во Франции и расширенного и модернизированного цеха предварительной сборки на заводе в Альпене. Компания также инвестировала в обучение собственных сотрудников и оптимизацию рабочих процессов.



«Такие инвестиции, в общей сложности 16 млн евро на 2016 год, были тщательно спланированы и имеют большое значение для последующей модернизации и динамичного развития. Как семейное предприятие мы действуем упорно и осторожно, и поэтому будем готовы к ситуации, когда доходы наших фермеров наконец возрастут и, соответственно, конъюнктура на рынке сельскохозяйственной техники снова улучшится», — говорит исполнительный директор Энтони ван дер Лей. В целом такие факторы, как прирост населения и повышенные требования к качеству пищевых продуктов, свидетельствуют о положительной тенденции. Но, по мнению компании LEMKEN, в 2017 году экономика продолжит демонстрировать замедленные темпы роста.

