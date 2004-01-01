Эта награда была учреждена в 2000 году лидерами отраслевых союзов и по праву стала высшей профессиональной оценкой труда всех специалистов, связанных с сельским хозяйством, аграрной политикой, наукой, культурой, образованием.



Среди ее кавалеров — Е. М.Примаков, Е. С. Савченко, М. Ш. Шаймиев, А. Н.Ткачев, В. И.Фисинин, Н. Г. Бабкина, И. Б.Абакумов, Ушачев И. Г., коллективы ведущих предприятий отрасли — объединения «Рот-Фронт», Микояновского мясокомбината, «ФосАгро», «АгроГард», «Эфко», «Белая Дача», «Кировские мельницы», руководители и специалисты производства, внесшие огромный вклад в становление новой России, ее возрождение в статусе мировой продовольственной державы.



В этом году в номинации «За вклад в продвижение отечественных товаров на смену импорту» награду получило предприятие НПАО «Де Хёс» принадлежащие компании «Коудайс МКорма». Предприятие создано в 2009 году и занимается производством премиксов класса «Премиум» для кормления всех видов сельскохозяйственных животных и птицы, концентратов и престартерного корма для поросят.



В 2016 году в рамках стратегии развития предприятия, нацеленной на сокращение объема импортируемой продукции для кормления сельскохозяйственных животных и птицы и на увеличение отечественного производства, в г. Лакинск Владимирской области был введен в промышленную эксплуатацию второй завод по производству комбикормов класса «Премиум». К тому времени первая линия мощностью 60 тыс. тонн в год уже достигла полной загруженности, и второй завод увеличил производственную мощность в 2 раза — до 120 тыс. тон премиксов в год.



Являясь лидером по производству премиксов в России, компания «Де Хёс» вносит огромный вклад в реализацию программы импортозамещения в области сельского хозяйства. Компания «Де Хёс» продолжает расширять свое производство с учетом растущей необходимости в высококачественных кормах отечественного производства. Она вносит большой вклад в развитие агропромышленного комплекса России, сокращая его зависимость от импорта.

