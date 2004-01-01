Данная компания делает акцент на потребностях фермеров в качественном оборудовании, полагаясь на которое они могут одержать победу в постоянно меняющихся погодных условиях и адаптироваться в быстро развивающемся мире сельского хозяйства. В данной компании Mitas акцентирует внимание на том, что фермеры вынуждены работать с различными типами машин и приспособлений в различной местности, в местах где идет дождь, ветер, снег и даже в засуху. Точно подобранные, надежные шины помогут фермерам улучшить общую эффективность земледелия. Впервые Mitas представит рекламную компанию во время выставки SIMA в Париже с 26 февраля по 2 марта на стенде C 060 зал номер 7.



Лоренцо Сиферри, директор по рекламе сельскохозяйственных и лесных шин фирмы Trelleborg сказал: «Не смотря на состояние почвы, погоды и разнообразный рельеф местности, фермеры вынуждены идти в поля сажать, обрабатывать и собирать урожай. Во время летней жары или холодной зимы, в грязи или во время движения по дороге, шины Mitas работают надежно и эффективно. Mitas предлагает качество и надежность, которому могут фермеры доверять.»



«Технологические новшества и новые тенденции в сельском хозяйстве приносят еще больше возможностей фермерам, но также требуют большой ответственности от них при выборе правильных шин для специфических задач. Вот почему основная идея нашей рекламной компании — это «Надежные шины в меняющемся фермерском мире»



Mitas предлагает широкий ассортимент сельскохозяйственных шин, которые могут удовлетворить все потребности фермеров. В ассортимент шин Mitas включает шины для мощных тракторов, шины для комбайнов и гибкие флотационные шины для опрыскивателей, муниципальной техники и погрузчиков, используемых в сельском хозяйстве. Шины являются идеальным партнером для вспашки, посева и уборки, обеспечивая оптимальное сцепление, тягу и комфорт при управлении.



Сиферри подвел итог: «Мы высоко ценим тяжелую работу фермеров, поэтому мы производим прочные шины, на которые можно рассчитывать в различных условиях. Мы опираемся на опыт компании Mitas, которая производит шины с 1932 года.»



В первую очередь Mitas будет использовать данную концепцию для онлайн и офлайн рекламы в СМИ и в социальных сетях.



Подробности о компании Mitas и продуктах Mitas, посетите http://www.mitas-tyres.com

