«Накормим страну фермерским мясом!» — девиз Мясного Форума, которая проходит в рамках Дня Фермера выставки «Мясная и молочная индустрия». Мясо, особенно говядина и баранина — один из наиболее ценных продуктов питания. Переработка — завершающее звено в длинной и трудоёмкой цепочке производства мяса. Получить максимальный выход ценного сырья с максимальным качеством, в соответствии с высоким стандартом гигиены и безопасности — разрешимая задача.



Конференция «Фермерские продукты из мяса: реально и выгодно» освещает многие вопросы, связанные с переработкой. Скотоводам даёт необходимую обратную связь — что на самом деле востребовано рынком, инвесторам — помогает определиться с объёмом инвестиций и оценить возможные риски данного бизнеса. Мы объясним, что на самом деле означают требования технического регламента и как сделать их выполнение посильным и недорогим для производителя. В рамках мероприятия будут затронуты вопросы возможностей повышения рентабельности за счет расширения функциональности инфраструктуры и использования максимально глубокой переработки полученного сырья. Приглашённые эксперты расскажут об организации взаимовыгодной кооперации фермерских хозяйств, стандартах и требованиях к качеству сырья со стороны крупных закупщиков, влиянии современных систем убоя на качество мяса, возможностях экспорта сырья, налаживании правильного учёта и индивидуальном подходе при выборе необходимого оборудования. Мы уверены, что в этом секторе сельского хозяйства есть огромный потенциал и искренне хотим помочь в организации собственного мясоперерабатывающего производства российскими фермерами и кооперативами.



Конференция проводится в рамках выставки уже второй год. В этом году мы расширили круг освещаемых практических вопросов, больше внимания уделили экономическому блоку. Поддержку мероприятию оказал Департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России.



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