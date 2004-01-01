Цель обучающей поездки - изучение технологии защиты кукурузы от основных вредителей инсектицидами компании DuPont. Также участники поездки посетитили один из самых современных научных центров компании DuPont Pioneer в Европе и ознакомились с предприятием по переработке кукурузы на топливо.



О особенностях производства кукурузы в Италии, защите ее от основных вредителей поделился специалист по маркетинговым проектам компании DuPont в Италии Дамиано Марказан.



Площадь пашни составляет 7 млн. га., из которых 890 тыс. га под кукурузой. Более 80% произведенной кукурузы — это кукуруза на зерно, остальное возделывается на силос для КРС и производства биогаза. Около 35% площадей под силосной кукурузы идет на производство биогаза.



Основные вредители на кукурузе в Италии — это кукурузный стеблевой мотылек (Ostrinia nubilalis) и западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera), которые привысокой численности могут снижать урожайность до 30%. Успешная в борьбе с данными вредителями заключается в мониторинге взрослых насекомых и эффективных инсектицидах. На краях полей располагают специальные ловушки в которых остаются взрослые особи. Данные о количестве взрослых особей из ловушек передаются в центр по сбору информации, где они обрабатываются, после чего кривые лета насекомых можно посмотреть онлайн.



Основа защиты — два инсектицида компании DuPont Кораген® и Авант® . В Италии в продаже можно встретить даже комбинированную упаковку этих препаратов.



Далее участники посетили предприятие по переработке кукурузы на топливо не далеко от Кремоны в местечке Horti Padani. Здесь участники задали очень много вопросов о мощности установки, производительности, непрерывности процесса, количестве необходимого материала для непрерывности работы, себестоимости полученной энергии.



Основные культура которую используют для получения энергии — кукуруза. Для этого используют 80% силоса и 20% навоза.



На данном предприятии установлены 3 установки которые производят 1 Мегаватт в час. Полученную энергию производитель продает посредникам, который перепродает ее потребителю.



Следующий этап обучающего мероприятия — визит на молочную ферму Locatelli. Это семейное фермерское хозяйство площадь которого составляет 300 га, из которых 150 га свои и 150 га в аренде. Поголовье КРС насчитывает 1500 голов. Основная порода — Хольстейн и 15% от общего количества смешанная порода. Дойных коров — 500 голов. К традиционному рациону КРС добавляют сою и даже семена хлопка которые поставляют из Греции и Бразилии.



В этот же день неравнодушные к футболу участники, посетили товарищеский матч сборных команд Италии и Германии. На данном матче воочию можно можно было увидеть мировых звезд таких как Джанлуиджи Буффон, легендарный вратарь сборной Италии, обладатель «Золотой бутсы» чемпионата мира 2010 года Томас Мюллер и многие другие.



Следующий день был посвящен посещению научного центра компании DuPont Pioneer в Италии. Там нас встретил специалист по коммуникациям DuPont Pioneer Франческо Бокьери. В первую очередь он ознакомил нас со схемой эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. Далее Франческо рассказал о истории возникновения компании и услугах которые они предоставляют для сельскохозяйственных производителей.



Поездка завершилась экскурсией по Милану с посещением Миланского кафедральго собора и музея оперного театра La Scala.



Поездка получилась очень насыщенной и интересной. Каждый для себя подчеркнул новую информацию о возделывании сельскохозяйственных культур, получил заряд культурной составляющей гостеприимной Италии.

