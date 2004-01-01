«АгроТерра» поднялась на 12 позиций с прошлого года. Компания заняла 26 строчку и осталась единственной из АПК, достигшей такого уровня. Всего заявки на участие подали более 1000 компаний. Из них в шорт-лист после предварительного анализа попали 233 организации. На следующем этапе участники оценивались по методологии HeadHunter в трех направлениях: оценка соискателей методом опроса, оценка подразделений по работе с персоналом и исследование вовлеченности сотрудников компаний.



«В этом году в состав лидеров Рейтинга вошли новые сильные игроки. Это говорит о том, что вопрос работы с сотрудниками выходит на первые позиции в российских компаниях. В 2016 году организаторы усовершенствовали методики исследований и внедрили отраслевые рейтинги, чтобы показывать соискателям условия труда с разных ракурсов. Сельское хозяйство пока отдельным рейтингом, увы, не представлено. Отрасль остается довольно закрытой с точки зрения информирования о развитии HR-процессов. «АгроТерра» — уникальный пример инновационной, открытой и активной компании, которая, я надеюсь, вдохновит других представителей АПК создавать сильный бренд работодателя», — комментирует Нина Осовицкая, эксперт по HR-брендингу компании HeadHunter.



Андрей Чернуха, директор Группы персонала и организационного развития «АгроТерры», отмечает, что расти в рейтинге с каждым годом становится сложнее: «Мы участвуем в исследовании с 2013 года. Тогда не попали и в первую сотню. Но это был самый важный момент, когда мы осознали, какой нашу компанию хотят видеть сотрудники и соискатели. Сегодня исследование и программа повышения вовлеченности — это органичная часть нашей ежедневной работы. В 2016 году уровень вовлеченности нашей команды составил 70%. Это уровень лучших компаний. Тем интереснее развиваться дальше. Мы понимаем, что непрерывно совершенствуя процессы, привлекаем таланты не только в «АгроТерру», но и в отрасль. От этого зависит будущее сельского хозяйства».



С подробной информацией о «Рейтинге работодателей России — 2016» вы можете ознакомиться на сайте информационного агентства «РБК».

