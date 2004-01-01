Пожар полностью уничтожил склад «Техноколор» и перенесся на соседние ангары. Небольшое возгорание произошло и в одном из цехов предприятия «Щелково Агрохим», на территории которого находился склад ООО «Техноколор».



«Щелково Агрохим» понесло незначительный ущерб в размере суточной выработки цеха — 60 т (для справки: годовая выработка продукции — 23 000 т).



По словам генерального директора компании Салиса Каракотова, этот инцидент никак не повлияет на поставку продукции сельхозтоваропроизводителям в текущем сезоне.



На данный момент пожар локализован. Пострадавших нет.

