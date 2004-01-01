После открытия завода в г. Харен на реке Эмс в 2016 г. и успешного вывода на рынок прицепного полевого опрыскивателя Vega компания LEMKEN, известный производитель сельхозтехники, предпринимает следующие шаги для расширения сегмента полевых опрыскивателей в своем ассортименте. Так, в отделе разработки и испытаний создано восемь дополнительных рабочих мест. Кроме того, отдел защиты растений теперь становится автономным, и с 1 февраля руководить им будет Ильян Шоутен (Iljan Schouten, 41 год).



На нашем объекте в Харене, где работает 59 сотрудников, г-н Шоутен, выходец из Нидерландов, будет отвечать за производство и продвижение продукции отдела защиты растений LEMKEN. В настоящее время помимо новой модели Vega здесь производятся проверенные прицепные полевые опрыскиватели Albatros и Primus, навесные опрыскиватели Sirius и передние баки Gemini. Г-н Шоутен берет на себя ответственность за разработку и сбыт полевых опрыскивателей, а также за реализацию соответствующей сервисной программы.



За спиной Ильяна Шоутена более 15 лет опыта работы на руководящих должностях в сфере маркетинга и управления производством техники, последние шесть лет по защите растений, внесению удобрений и электроники. Поэтому у него есть все необходимые задатки, чтобы обеспечивать соответствие производимых полевых опрыскивателей растущим требованиям и успешно продвигать продукцию на рынке.



При этом высокий приоритет получит разработка самоходного полевого опрыскивателя. С этой целью компания LEMKEN наладила стратегическое партнерство с компанией Bräutigam. Компания Bräutigam специализируется на производстве самоходных машин и тягачей. Она будет производить ходовую часть и кабину для самоходных полевых опрыскивателей LEMKEN.

