Конференция пройдет в рамках деловой программы ежегодной выставки «AgriTek/FarmTek Astana 2017».



В рамках мероприятия будут рассмотрены методы повышения эффективности зернового бизнеса на всех этапах - от сева до продажи.



Темы конференции: Технологии трехзвенной уборки и сева при помощи бункеров-перегрузчиков, современные технологии учета убранного зерна с помощью GPS систем, спутниковый мониторинг посевов, электронные карты и история полей, технология No-Till, системы защиты растений, хранение зерна в пластиковых рукавах.



Участие подтвердили: Лилиани, Инфобис, Агрокультура, Август Казахстан, Аби-жер, Шагала Агро, Аксай, Арай Агро, Айыртау-Жер.



Возможные участники: Атамекен-Агро, Логос, Шанырак-Р, Аскоп, Раскуль, Трояна, Акмола-Феникс, Холдинг Алиби, TNK.



Специальный гость конференции: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Николай Зеленский

с темой: Прямой посев (Nо-till) и бинарные посевы: результативность в условиях различных климатических зон.



Спикеры конференции: Армен Налбандян, ООО «Лилиани»,



Игорь Гришанов, ТОО «Аби-жер»; Ерлан Абдрахманов, ТОО «Арай Агро»; Медет Туленгенов, ТОО «Шагала Агро»; Владимир Коршунов, ООО «ИнфоБиС»; Алексей Трубников, ООО «Агрокультура»;



Владимир Заляйскалнс, ЗАО Фирма «Август».



Подробная программа конференции



Для участия в конференции необходима регистрация.



Место проведения: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Достык, 3, ВЦ «Корме», конференц-зал «А», 12.00−17.00.



Для участия в конференции Вам необходимо зарегистрироваться через форму на сайте http://liliani.ru/ или направить запрос на электронный адрес agro@liliani.ru.

