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Шнековые системы, установленные в «Пенте», позволяют получить практически идеально смешанную кормосмесь. Поедаемость такого корма составляет порядка 95%. При раздаче фактически исчезает всякий риск потери корма, т. к. происходит практически полная очистка пола миксера. Это немаловажно, поскольку большая часть ингредиентов кормосмеси обладает сильными коррозионными свойствами, и в результате очистки пола значительно продлевается срок службы самого кормораздатчика.



«Пента» МКС-30 является первой самоходной моделью на базе шасси «КаМАЗ». В ней установлены два шнека измельчителя с фиксированным нижним лезвием подбора. Рабочая камера в стандартном исполнении имеет емкость 30 куб. метров. При необходимости можно увеличить объем бункера на 1−2 куб. м. за счет надставки резинового бортика. В машине установлен информационный дисплей DP250 (экран 4″) для управления всем технологическим процессом смешивания и раздачи корма.



В соответствии со своими уникальными характеристиками благодаря большому объему бункера и производительной шнековой системой, модель «Пента» МКС-30 рассчитана на большие фермы, с поголовьем скота превышающем тысячу голов. За один рейс данная модель способна выполнить полный цикл кормления до 700 голов.



Пента МКС-30 идеально подходит для агрохолдингов, комплексы которых расположены в удаленности друг от друга, и приобретение данной модели — идеальное решение в кормлении животных за короткий период времени и с минимальными затратами на персонал и дополнительную технику.

