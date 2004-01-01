Мероприятие собрало около 30 человек и включало в себя выступления представителей семеноводческой фирмы Sakata, а также представителей компании DuPont.



Вот уже 100 лет, с 1913 года, Sakata Seed Corporation занимается селекцией, семеноводством и распространением ценных сортов овощей и цветов. Компания расширяет свой ассортимент, развивает высокотехнологичные исследования и маркетинг. В рамках проведения встречи обсуждались новые сорта и гибриды овощей: лука, китайской капусты и брокколи. Слушателями задавались вопросы касательно лежкости и сроков хранения новых сортов, также гостей семинара интересовала тема новых сортов тыквы и арбуза, разработанных компанией.



После презентации представителя Sakata, региональный представитель по маркетингу региона «Волга» компании ООО «Дюпон Наука и Технологии» Андрей Рузанов выступил с презентацией по защите овощных культур от болезней, вредителей и сорняков.



Материал был ориентирован на ознакомление слушателя с основной линейкой инсектицидов, фунгицидов и гербицидов компании DuPont. Подробно освещались механизмы действия, спектры воздействия, говорилось о положительных результатах применения препаратов и преимуществах их применения. Из зала звучало много вопросов касательно контрафакта и нового внешнего вида упаковок: как отличить подделку от оригинала и куда обращаться в связи с участившимися случаями приобретения контрафакта.



Андрей после своего выступления передал слово специалисту по портфолио продуктов Анастасии Уколовой, которая в свою очередь познакомила слушателей с новинками от компании DuPont, а именно — с инновационной молекулой Циазипир™, принадлежащей к новому классу инсектицидов и не имеющей аналогов на рынке. Компания ожидает регистрацию двух препаратов на основе данной молекулы в 2017—2018 году — Беневия™ и Веримарк™. Инсектицид Беневия™ будет доступен в форме масляной дисперсии и будет зарегистрирован к применению путем опрыскивания растений. Препаративная форма Веримарк™ — концентрат суспензии для внесения через системы капельного орошения в почву и будет обладать системным действием. Зарубежные производители, применившие препарат на основе Циазипир™, дают ему самые высокие оценки, отмечая не только высокий инсектицидный эффект, но также и значительную прибавку в урожайности и помощь растению в борьбе со стрессом.



Окончилось мероприятие розыгрышем небольших памятных призов от компании DuPont.

