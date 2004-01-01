Специализирующаяся на производстве сельскохозяйственной техник, компания LEMKEN построила новый филиал по сбыту и сервисному обслуживанию в Буаньи-Сюр-Бион под Орлеаном. Франция является важнейшим после Германии рынком сбыта для компании LEMKEN. Теперь крупнейшее дочернее предприятие имеет не только представительский офис, но и дополнительные возможности для презентации широкого ассортимента продукции дистрибьюторам и фермерам для проведения обучения.



В строительство нового филиала по сбыту и сервисному обслуживанию LEMKEN было вложено в общей сложности 4,5 миллиона евро. Склад площадью 1100 м² и собственная ремонтная мастерская позволят существенно улучшить обслуживание конечных потребителей и ускорить поставки запасных частей. Большой выставочный павильон — AgroForum — площадью 1300 м² имеет достаточно места для проведения демонстрационных показов и других мероприятий. Для учебного отдела AgroTraining предусмотрены большой павильон и четыре учебных аудитории общей площадью 400 м², где торговые партнеры и клиенты могут ознакомиться с функциями и возможностями использования техники. Приобретенные знания участники обучения смогут сразу применить на практике, испытав машины в полевых условиях на прилегающих 4,4 га пахотных земель.



Двухэтажное офисное здание располагает достаточными площадями не только для размещения 43 сотрудников, но и для будущего развития французского представительства. Только в прошлом году штат отдела под руководством коммерческого директора Жана-Кристофа Ренье пополнился сразу четырьмя сотрудниками. Новый филиал компании LEMKEN предлагает отличные условия для дальнейшего укрепления ее позиций на рынке Франции.

