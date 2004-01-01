«Есть ли жизнь после санкций? Что ждет российское овощеводство?» — именно эти вопросы будут обсуждаться на пленарном заседании III Международного аграрного форума овощных культур «ОвощКульт». Для участия в заседании приглашены: Аркадий Дворкович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Александр Ткачев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации, Андрей Воробьев, Губернатор Московской области, Денис Буцаев — заместитель Председателя Правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области и другие эксперты.



Ждать ли аграриям государственной поддержки? Как выгодно продать урожай? Какие открытия готовят российские селекционеры? Будущее аграрного бизнеса — за кооперациями? Эти и другие вопросы участники обсудят за круглыми столами, которые будут работать в рамках Форума.



Во время обсуждений и дискуссий участники «ОвощКульта-2017» смогут встретиться с представителями ключевых игроков FMСG-сектора: ГК «ДИКСИ», X5 RetailGroup, ООО «4 Сезона» — и узнать больше о выборе каналов сбыта, способах сохранить качество продукции и новых трендах розничной торговли.



Также в рамках «ОвощКульта-2017» состоится банковский час, во время которого участники Форума узнают о новейших механизма получения кредитных средств на развитие аграрного бизнеса и способах льготного кредитования, а также смогут задать вопросы представителям крупнейших российских банков (ПАО «Сбербанк», ОАО «Банк Возрождение», АО «Россельхозбанк»).



В этот раз Форум проходит в Год экологии, объявленный указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Поэтому на «ОвощКульте-2017» особое внимание будет уделено вопросам качества продукции, производства экологически чистых овощей, внедрения и использования энергосберегающих технологий, создания экономических стимулов для поддержки «зеленого» бизнеса, формирования системы добровольной экологической сертификации, а также использования и утилизации отходов агропромышленных производств.



В течение двух дней на площадке «ОвощКульта-2017» будет работать выставка отечественных и зарубежных компаний отрасли, участники которой продемонстрируют инновационные технологии в овощеводстве открытого и закрытого грунта. Также в рамках Форума откроется биржа деловых контактов: уникальная площадка для нетворкинга, где участники смогут найти новых бизнес-партнеров.



Подмосковье не случайно было выбрано местом проведения III Международного аграрного форума овощных культур. Московская область является одним из лидирующих регионов аграрного рынка России и в 2018 году планирует выйти на полное 100%-оесамообеспечение овощной продукцией, поэтому стимулирование развития овощеводства является приоритетным направлением Правительства Московской области.



Отметим, что международный форум «ОвощКульт» зарекомендовал себя как площадка, где игроки отрасли вырабатывают конкретные практические решения для актуальных вопросов российского овощеводства. В рамках I и II Форумов в 2015—2016 годах было подписано 4 инвестиционных соглашения о строительстве тепличных комплексов на общую сумму 25,1 млрд руб. Три из них в настоящий момент находятся в стадии реализации, а один уже воплощен в жизнь. В 2016 году «ОвощКульт» посетило около 2000 участников из 35 стран мира.



Официальный сайт форума «ОвощКульт» — 2017 www.vegmosreg.ru





Пресс-центр, Международный аграрный форум «ОвощКульт — 2017»





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