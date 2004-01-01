WorldSkills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем проведения конкурсов профессионального мастерства. К участию в конкурсе профессионального мастерства допускаются молодые люди в возрасте до 22 лет. Это могут быть как учащиеся высших и среднеспециальных учебных заведений, так и трудящаяся молодежь.



42 участника из 42 регионов страны соревновались в компетенции «Обслуживание сельскохозяйственных машин». Качество выполнения работ оценивала группа экспертов во главе главным экспертом — Валерием Николаевичем Лёвиным. Всего на территории компании на протяжении двух соревновательных дней находилось 94 человека (участники, сопровождающие и эксперты), а также, представители Министерства образования, УГСХА и СМИ г. Ульяновск.



В России чемпионат молодых профессионалов проходит с 2012 года. Ульяновская область в этом году впервые принимает несколько компетенций: «Обслуживание сельскохозяйственных машин», «Обслуживание грузовых машин», «Обслуживание гражданского транспорта» и «Логистика». По просьбе организаторов компания Ростсельмаш предоставила свою территорию для проведения первого этапа конкурса.



Перед началом испытаний эксперты выводили из строя один из узлов машины. Участникам требовалось за ограниченный отрезок времени найти и устранить неисправность. В целях объективности судейства за каждым конкурсантом наблюдали три эксперта из различных регионов.



Одним из участников чемпионата стал Федор Молев — студент колледжа при УГСХА им. П. А. Столыпина. Два года он проходил практику в дилерском центре Ростсельмаш — поэтому, конечно, весь коллектив болел за него.



18−19 марта соревнования в данной компетенции продолжились на базе УГСХА им. П. А. Столыпина. После подведения итогов (с 20 по 23 марта) будет известно, кто же из участников выйдет в финал, который состоится в Краснодаре с 16 по 19 мая 2017.

