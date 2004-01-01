На конференции присутствовали представители государственных органов, ответственных за регулирование рынка сахара: Министерства сельского хозяйства России, Министерства экономического развития России, Федеральной Службы по Тарифам РФ, Евразийской Экономической Комиссии и Исполнительного комитета СНГ. Заявленные для обсуждения темы привлекли внимание почти трёхсот участников из 21-ой страны мира.



Представитель компании Ростсельмаш выступил в сессии «Рост эффективности сельскохозяйственного производства в странах СНГ». Он отметил, что последнее время мы все чаще позиционируем наши продукты именно с точки зрения агротехнологий. На прошедшей конференции компания Ростсельмаш представила комплексные агротехнологические решения, которые базируются на трех составляющих эффективности, а именно: агромашины, агротехнологии, удобрения и СЗР. Как отметил представитель Ростсельмаш, в основе производства сахарной свеклы лежит севооборот. Производство свеклы является частью севооборота. Технологически правильно выстроенный севооборот способствует увеличению урожайности. Большой вклад в развитие данной культуры зависит не только от применения правильных удобрений, но и от правильности их внесения. На сегодня в портфеле Ростсельмаш появилась новая машина для свекловодов — аппликатор для внесения жидких удобрений, который уже в ближайшее время станет доступен аграриям. Также для свеклопроизводства актуальны прицепные опрыскиватели RSM TS-3200 Satellite, которые предназначены для защиты растений и внесения удобрений в виде водяных растворов. Эти опрыскиватели одинаково эффективны при применении в технологиях как сплошного, так и ленточного покрытия.



На конференции были глубоко освещены такие актуальные темы, как повышение эффективности основных операций сахарного производства, переработка отходов и реализация продукции с высокой добавленной стоимостью. Также большое внимание было теме потребления натурального сахара.

