Специалисты компании, а также известный эксперт-агроном из Венгрии Элемир Тот, выступили с презентациями об особенностях и преимуществах применения средств защиты растений DuPont. Мероприятия посетили около 400 агрономов и дистрибьюторов.



В России сеют все больше подсолнечника и кукурузы

По данным Минсельхоза РФ, Росстата в 2016 году посевные площади подсолнечника составили 7 498,8 тыс. га, что на 7,0% или на 493,8 тыс. га больше, чем в 2015 году. На долю подсолнечника приходится 87% посевных площадей, занимаемых в стране масличными культурами.



По кукурузе в 2016 году также отметился рост посевов и увеличение средней урожайности, которая превысила показатели 2015 года. В 2016 году валовый сбор кукурузы составил 15,3 млн тонн (урожайность — 55,1 ц/га), а в 2015 году валовый сбор кукурузы был 13,2 млн тонн при урожайности 49,3 ц/га.



Таким образом, в России подсолнечник и кукуруза показывают устойчивый рост посевных площадей и валовых сборов семян. При этом основной спрос на кукурузу сформировали животноводы.



Для российских производителей особенную ценность представляет практический опыт коллег из стран, где эти культуры дают стабильный, высокий урожай: Венгрия, Румыния, Украина, Болгария, Аргентина.



По словам Элемира Тота, венгерские аграрии могут похвалиться успехами. Если в 1997 году урожайность подсолнечника в Венгрии была 1 тонна на гектар, то в 2016 году производители в среднем собрали уже по 3 тонны с гектара.



Посевы подсолнечника в Венгрии защищают фунгицидами в профилактических и лечебных целях

В Венгрии подсолнечник занимает третье место после кукурузы и озимой пшеницы. При общей площади с/х земель в 4 млн га площадь под выращивание подсолнечника достигла 650 тыс. га и вместе с 250 тыс. га рапса составила 23% от всех с/х земель в Венгрии.



Факторами риска при возделывании считаются болезни растений, погодные условия, удобрения, сорняки, вредители, стоимость продукции и т. д.



Одна из самых острых проблем — несоблюдение севооборота. «Подсолнечник нужно возвращать на одно и тоже место через семь лет. — Напомнил Элемир Тот. — Но такой севооборот невозможно выдержать как в Венгрии, так и в России. Это приводит к распространению заболеваний склеротиниоз и фомоз, наносящих большой урон. Сорняки также провоцируют развитие болезней. В посевах подсолнечника крайне важно бороться с сорной растительностью, используя проверенные гербициды такие как Сальса® , Экспресс® и другие».



Когда легче предупредить

«Выращивание подсолнечника без фунгицидов — большой риск. — Отметил Элемир Тот. — Болезни и сорняки являются основными лимитирующими факторами при выращивании этой культуры. Однако, самое главное, контролировать заболевания, поражающие стебель и корзинку.»



Ежегодно в Венгрии отмечается заболевание подсолнечника склеротинией, раз в десять лет поля атакует фомопсис, способный привести к 100% гибели посевов. Нередко встречается фомоз, ложная мучнистая роса, вертициллезное увядание и альтернариоз.



Одно из серьезных заболеваний в Венгрии — белая гниль, сопровождающаяся вторичной инфекцией с повреждением корзинки и полеганием растений при ветреной погоде. Серая гниль фиксируется не часто и во многом зависит от гибрида подсолнечника.



Кроме того, форма корзинок некоторых гибридов подсолнечника способствует удержанию влаги в большей степени, что увеличивает риск развития заболеваний.



По сравнению с Венгрией в России в 2016 году было много серой гнили, особенно в Ростовской области, в Пензенской области в прошедшем сезоне свирепствовала ржавчина подсолнечника, источником инфекции в основном были сорняки и падалица.



Фунгициды DuPont — лучшее решение!

К сожалению, зачастую российские аграрии замечают заболевание слишком поздно, когда оно уже прошло цикл развития и появился риск вторичного инфицирования. А вот в Венгрии у специалистов вошло в привычку проводить профилактические (двукратные и трехкратные) обработки и в засушливый и в дождливый сезон.



Важно помнить, в любых культурах нужно иметь в системе защиты фунгициды с разным механизмом действия во избежание устойчивости к заболеванию. Если использовать одно действующее вещество постоянно, то уже через 2−3 года можно обнаружить резистентность.



Во всем мире отлично зарекомендовал себя Аканто® Плюс — высокоэффективный фунгицид, содержащий два действующих вещества (стробилурин и триазол) с разным механизмом действия. Он обладает профилактическим и лечебным действием против многочисленных заболеваний, превосходно сохраняет здоровье подсолнечника в самый опасный период.



Обладает выраженным физиологическим эффектом «озеленения», то есть увеличивает поглощение азота, усиливает стрессоустойчивость, улучшает качество зерен. Растение живет на две-три недели дольше, соцветия вырастают более крупными, оно дает наибольший урожай.



Первую обработку следует проводить фунгицидом Аканто® Плюс в фазе 6−8 листьев, а вторую — в фазе начала цветения подсолнечника. В Венгрии есть опыт применения баковой смеси Аканто® Плюс и Танос® , позволяющей добиться максимальной эффективности.



При угрозе заражения целесообразно профилактически применить фунгицид Аканто® Плюс в фазу развития 6−10 листьев культуры, но не позже появления первых симптомов заболевания.



Кораген® — защитник кукурузы номер один

Для производителей кукурузы компания DuPont предлагает семена новых гибридов кукурузы, а также инновационные средства защиты растений, в том числе инсектицид Кораген® , полностью безопасный для людей и малотоксичный для полезной энтомофауны.



Кораген® широко применяют на кукурузе против множества видов вредителей в США, в Германии, в Италии и на Украине. Он позволяет получить высококачественную кукурузу без микотоксинов, что очень ценится в животноводстве.



По многочисленным отзывам, препарат долго (до 3-х недель) сохраняет эффективность против вредителей вне зависимости от температуры. Окно применения: от выбрасывания метелки до конца цветения.



Автор: Анна Медведева

