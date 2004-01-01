История косилок KUHN начинается с пальцевых агрегатов бокового крепления, которые работали с использованием тягловых животных вплоть до 1949 года. По мере модернизации фермерских хозяйств и начала распространения тракторов, механический привод стал играть все большую роль.



Однако технологическую революцию производит именно конструктивная инновация, — дисковая косилка KUHN ровно 50 лет назад.



С выводом на рынок косилки с овальными дисками модели GMD 4, в 1967 году, компания KUHN совершает абсолютный прорыв, предлагая агросектору новое решение и открывая новые возможности. Теперь, становится возможным постепенное увеличение скорости работы, снижен риск забивания посредством лучшего прохождения скашиваемой массы через косилочный брус, а механизаторы избавлены от ежедневной рутинной работы по заточке пальцевых сегментов. Новые косилки KUHN быстро завоевывают рынок, обеспечивая KUHN ведущее место и мировое лидерство в области производства дисковых косилок.



Середина 70-х годов ознаменована выходом навесных косилок, оборудованных плющильным аппаратом, что позволяет ускорить процесс подвяливания скошенной массы. А уже в 1980-е годы KUHN представляет первую прицепную косилку-плющилку модели FC 300, обладающую исключительной маневренностью благодаря шарнирной сцепной головке GIRODYNE. В 1992 году, реализуя задачи повышения рентабельности агропредприятий, компания KUHN выводит на рынок 5-ти метровую косилку ALTERNA 500, — первую прицепную модель косилки-плющилки с возможностью продольной транспортировки.



Таким образом, на протяжении 50 лет компания KUHN предлагает аграриям инновационные решения в области производства дисковых косилок и косилок-плющилок, регистрируя множество патентов на свои изобретения. Опережая время или идя в ногу с развитием хозяйств по всему миру, KUHN отвечает на запросы рынка в области качества заготавливаемых кормов, простоты эксплуатации, производительности, безопасности, надежности и снижения затрат на обслуживание.



Более того, инновационные решения KUHN в области техники для кошения позволяют сельхозпроизводителям добиться максимальной производительности, сохранив питательную ценность кормов. В этом смысл эксклюзивной гидро-пневматической системы контроля давления LIFT CONTROL, работающей в паре с безостановочным механизмом защиты, которыми оснащены большая часть косилок и косилок-плющилок KUHN. Запатентованный косилочный брус OPTIDISC с различными расстояниями между сходящимися и расходящимися дисками, также является важным элементом для заготовки кормов высокого качества.



К числу инновационных решений KUHN, позволяющих продлить срок службы оборудования, принадлежит и система PROTECTADRIVE, защищающая, например, привод косилочного бруса в случаях столкновения с препятствиями. Время замены и простоя значительно снижено.



Чтобы отвечать вызовам времени как в области заготовки кормов, так и прочих областях сельскохозяйственного производства, источником инноваций станут технологические решения, уже широко используемые КУН: электроника, системы обмена и управления данными.



Группа KUHN продолжает вкладывать значительные средства в исследования и разработки, чтобы отвечать растущим требованиям в отношении качества, производительности, эффективности, точности и совместимости. И оставаться самым продаваемым брендом дисковых косилок в мире.



Узнайте больше на нашем мини-сайте, посвященном 50-ЛЕТИЮ ИННОВАЦИЙ KUHN

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Смотрите юбилейное видео, посвященное 50-ЛЕТИЮ КОСИЛОК KUHN , на нашем канале в youtube: KUHNRussia











*КУН, первый, новатор

