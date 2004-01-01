В рамках подписанного Соглашения о намерениях в ближайшие 5 лет планируется реализовать программу обновления парка сельскохозяйственной техники холдинга «Солнечные продукты». Соглашение подписано генеральными директорами холдинга «Солнечные продукты» Олегом Подгорным и главой российского представительства SDF (компанией «СДФР») Владимиром Кравченко в итальянском городе Тревильо. На церемонии подписания также присутствовал генеральный директор группы SDF Лодовико Буссолати.



Документ предусматривает эксклюзивные условия поставки компании «Солнечные продукты» сельскохозяйственной техники и запасных частей мировой марки DEUTZ-FAHR. «СДФР» будет проводить за свой счет обучение и аттестацию инженерно-технического персонала и операторов машин компании «Солнечные продукты». Долгосрочное партнерское сотрудничество предполагает также формирование складов запасных частей на территориях предприятий, входящих в холдинг.



По условиям соглашения компания DEUTZ-FAHR обеспечит устранение любой поломки сельскохозяйственной техники не более чем за 48 часов с момента обращения. Это позволит своевременно выполнить все производственные операции в хозяйствах холдинга.



В этом году «СДФР» предоставит холдингу «Солнечные продукты» несколько новых моделей сельскохозяйственной техники на испытания. Прежде чем принять решение о покупке, машины будут тестировать на полях компании не менее одного года. В перспективе партнеры планируют разработать совместную программу планового обновления парка сельскохозяйственной техники предприятий холдинга.



Олег Подгорный, генеральный директор холдинга «Солнечные продукты», комментируя подписание Соглашения о намерениях отметил, что «в результате переговоров агродивизион холдинга остановил свой выбор на апробации техники известного мирового бренда DEUTZ-FAHR. Именно «СДФР» были предложены оптимальные условия взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочную перспективу. В планах «Солнечных продуктов» в 2017 году инвестировать в проект порядка 100 млн. рублей. Обновленный парк машин, в первую очередь, планируется использовать в рамках проекта «Биотерра», предполагающего развертывание мелиоративных систем и развития растениеводства по технологии орошения на площади более 200 тыс. га на территории левобережных районов Волги».



Комментируя достигнутые договоренности Владимир Кравченко отметил: «Заключение соглашения о стратегическом сотрудничестве c одним из крупнейших российских агропромышленных холдингов «Солнечные продукты», предъявляющим самые взыскательные требования к выбору партнеров, является признанием нашей компании как надежного и стабильного поставщика качественной высокопроизводительной сельхозтехники».

