Ассоциация «Росагромаш» теперь будет объединять не только производителей сельхозмашин, но также предприятия, выпускающие строительно-дорожную технику, пищевое оборудование и компоненты. В связи с этим она переименована в Ассоциацию производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш». Это решение было принято 20 апреля в ходе общего собрания членов Ассоциации. В ее планах — объединить почти 300 участников рынка, сейчас в «Росспецмаш» входит более 160 предприятий.



Объединившись, производители сельхозтехники за последние три года увеличили свою долю на российском рынке вдвое — до 54%. Предприятия пищевого машиностроения в 2016 году по сравнению с 2014-м нарастили объемы производства на 36% — до 11 млрд руб., а производители строительно-дорожной техники за этот же период сумели нарастить объемы экспорта на 157% — до 12,5 млрд руб.



«Во многом эти результаты стали возможны, потому что государство приняло ряд важных решений: объявлена политика на импортозамещение, предоставлены субсидии производителям, введен утилизационный сбор, поддержаны отдельные НИОКР, начата поддержка экспорта и др., — считает президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. — Но эти меры будут давать ограниченный эффект без формирования благоприятной промышленной политики».



Участники собрания предложили ввести новые направления господдержки. По их мнению, для роста конкурентоспособности продукции отечественных предприятий, модернизации производственной базы, стимулирования покупательной способности необходимо установить курс рубля в размере 65−70 руб. за доллар, а ставку по кредитам снизить до 5% в год в краткосрочном периоде. Поступления в бюджет должны увеличиваться не за счет повышения налоговых ставок, а за счет роста налогооблагаемой базы, то есть расширения производства, считают члены Ассоциации. Кроме того, они уверены, что необходимо ввести 50%-ную инвестиционную льготу по налогу на прибыль для стимулирования вложений в российское производство, а для его планирования — предусмотреть долгосрочный план субсидирования предприятий сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения. Также среди предложений членов «Росспецмаш» — отмена возврата НДС при экспорте стали и ограничение роста цен на газ и электроэнергию в размере 50% от индекса цен производителей.



Подобная поддержка машиностроителей позволит к 2025 году увеличить объемы выпуска сельхозтехники с 88,6 млрд руб. до 197,5 млрд руб., а их доля на рынке вырастет с 54% до 80%. Предприятия пищевого машиностроения за этот же период смогут нарастить производство с нынешних 12,6 млрд руб. до 54,9 млрд руб. (доля на внутреннем рынке вырастет с 13% до 53%), а заводы строительно-дорожного машиностроения — с 56,8 млрд руб. до 203,5 млрд руб. (доля увеличится с 28,7% до 66,4%).

