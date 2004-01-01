В настоящее время идет активный процесс формирования программы выставки, цель которой — демонстрация и продвижение современных технологий агропромышленной отрасли, распространение передового опыта в области сельского хозяйства, обсуждение с руководителями органов управления агропромышленного комплекса актуальных вопросов, связанных с развитием сельскохозяйственного производства.



От года к году выставка набирает обороты и стремится стать одной из ключевых площадок отрасли в Европе. Напомним, что в прошлом году общая площадь экспозиция «Золотой осени» заняла 30 000 кв. м, разместившись в двух павильонах и на открытых площадках ВДНХ. Свои достижения продемонстрировали 64 региона России и ряд зарубежных стран. За четыре дня работы в 2016 году выставку посетили свыше 300 тысяч человек: порядка 110 тысяч человек посмотрели экспозиции в павильонах и около 200 тысяч — на открытых площадках, включая раздел «Фестиваль национальных культур».



Организаторы отмечают рост интереса к выставке как со стороны посетителей, так и самих экспонентов. Так, например, в прошлом году она собрала свыше 2,5 тысяч участников, включая представителей иностранных делегации, отраслевых СМИ, инновационных стартап-проектов и многих других. Кроме того, «Золотая осень-2016» собрала беспрецедентное количество глав регионов: в работе выставки лично приняли участие 24 губернатора.



«Золотая осень» неизменно привлекает пристальное внимание инвесторов. Как отметил на церемонии открытия выставки прошлого года председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, отечественный агропромышленный комплекс сегодня — это современная, технологичная и прибыльная отрасль, которая показывает устойчивый рост в течение последних лет. Сельское хозяйство становится драйвером развития российской экономики.



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