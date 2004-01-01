



Форум «Зерно России — 2017» объединил на одной площадке профессионалов зерновой отрасли: производителей зерновых и масличных культур, трейдеров, сельхозмашиностроителей, производителей удобрений и химикатов, экспертов, представителей элеваторов, научной сферы и финансовых структур. Основными темами стали прогнозы производства, динамики цен зернового рынка, проблемы и пути реализации зерна, новые технологии в аграрном секторе, качество зерна, технологии улучшения и повышения урожайности и др.



Руководитель ООО «Лилиани» Армен Вемирович Налбандян выступил с докладом, который разделил на 2 блока. В первом он сделал акцент на существующих проблемах зернотрейдинга и предложил ряд современных технологий для их решения.



В России существуют объективные сложности с качественным хранением зерновых. Совокупный объем складских мощностей ниже совокупной потребности в ежегодном хранении. При этом только 38 млн. тонн зерна хранится без потери качества (данные РЗС) при валовом сборе 120,6 млн. тонн в 2016-м году (данные Росстата). Традиционные решения имеют ряд недостатков. Строительство новых элеваторов или модернизация старых ведет к масштабным инвестициям и очень длительным срокам окупаемости. Зерносклады не обеспечивают высокого качества хранения, а их возведение так же достаточно затратно. При сложнастях с хранением еще одним выходом является наращивание экспорта, но и этот процесс ограничен рыночными факторами и пропускной способностью экспортных коридоров.



В этой ситуации хорошим решением может стать внедрение технологии хранения зерновых и масличных культур в пластиковых рукавах. Это, по сути, безразмерный элеватор, который позволяет организовать пункт хранения в любой точке и сохранить неограниченное количество зерновых. Основными преимуществами этого способа являются простота внедрения, возможность производить точную сортировку и применять тонкое управление качеством и миксование. Технология также обеспечивает возможность хранения влажного зерна. При этом инвестиционные и операционные затраты значительно ниже затрат на традиционные способы хранения.







Также ген. директор «Лилиани» представил технологию мобильной перевалки зерна, которая позволяет организовать отгрузку товарных партий практически в любом жд-тупике. Посредством этого метода можно отгружать до 50 вагонов в сутки при инвестициях в технологию всего 15 млн руб. Сочетание технологии мобильной перевалки (отгрузка с любой точки) с технологией хранения в пластиковых рукавах (хранение в любой точке) позволяет кардинальным образом пересмотреть процессы зерновой логистики при хранении и продаже зерна.



За счет таких технологий расширяют свои отгрузочные мощности и емкости для хранения даже действующие элеваторы, но, прежде всего, технология должна быть интересна зернотрейдерам и крупным растениеводам. Кратко решение для трейдеров может выглядеть так: мобильный элеватор прямо в поле (хранение в рукавах) — прямая отгрузка в жд-вагоны — доставка в порт МАРШРУТНЫМ поездом — прямая перевалка в судно без транзитного хранения. Такая технология может привести к существенному росту маржинальности в зерноторговле.



На зернопроизводителей большей частью был ориентирован второй блок доклада. Он был посвящен логистическим процессам на уборке и севе. В растениеводстве тоже существует ряд сложностей: дефицит уборочной и посевной техники, низкий КПД ее работы (0,65 — 0,7), поломки, невынужденные простои техники в сезон работ. В итоге цена несвоевременной уборки — 20 млн. тонн в год (данные МСХ РФ).



Армен Вемирович показал, что корень проблемы кроется в цикличности работы техники на процессах уборки и сева. На конкретных примерах можно увидеть, что комбайны и посевные комплексы тратят до 40% своего времени на непрофильные операции, такие как выход из загонки, доставка зерна на край поля и выгрузка в грузовик для комбайна и загрузка семенами и удобрениями для посевного комплекса.



Решить проблему можно с помощью бункера-перегрузчика, добавив его третьим звеном на уборке и посевной и переложив на эту технику ряд непрофильных операций, тем самым разгрузив комбайны и посевные комплексы.



При организации работы подобным образом производительность комбайнов возрастает на 30−40%, а автотранспорта — на 50−100%.







Результаты подтверждены рядом демонстрационных испытаний в 2016-м году. Некоторые из них, полученные в крупных агрохолдингах, представлены в диаграмме ниже.



Аналогичного эффекта удается достичь при использовании бункеров на севе. С их помощью можно загружать сеялки в 5−7 раз быстрее, что повышает производительность посевных комплексов в среднем на 30% и позволяет уложиться с посевной в рекомендованные сроки.



Затратная часть при этом существенно ниже той, которая необходима на обновление и содержание парка уборочной и посевной техники при традиционном двухзвенном подходе. Так, например, хозяйство с земельными угодьями в 3000 га при переходе на трехзвенные уборку и сев может сэкономить 64 млн руб. на инвестициях в технику.



Организатором мероприятия выступила редакция журнала «Агробизнес».

