Сельское хозяйство в 2016 году стало одним из главных драйверов роста экономики России. По оценке Росстата, аграрная отрасль единственная выросла на 3,6% при общем сокращении ВВП на 0,2%.



Но возможности дальнейшего роста ограничены. Некоторые сегменты отрасли уперлись в потолок и сегодня работают с минимальной рентабельностью, выпуская огромный объем продукции, спрос на которую уже достиг своего предела на внутреннем рынке. Другим игрокам предстоит столкнуться с этим в обозримом будущем. Высокие издержки и зависимость от иностранных технологий также тормозят развитие отрасли и не позволяют агропроизводителям сделать качественный рывок. При этом на рынке еще существуют сегменты с высоким потенциалом и игроки, готовые осваивать новые ниши.



О том, где искать источники развития аграрной отрасли России и куда направить свои усилия для достижения максимального результата, вы узнаете на Аграрном форуме России газеты «Ведомости».



Программа и подробная информация форума:



https://events.vedomosti.ru/events/apk 17 ?utm_source=agroinvestor&utm_medium=announcement&utm_campaign=agroinvestorapk 17

и по телефону +7 (495) 956-25-36



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